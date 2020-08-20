Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 20 Ağustos Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Başakşehir, Silivri ve Üsküdar ilçelerinde 20 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 20 AĞUSTOS 2020



İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.08.2020 09:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.08.2020 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah] Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.08.2020 10:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.08.2020 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.