Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Haziran Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Ataşehir, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü ve Silivri ilçelerinde 2 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 HAZİRAN 2020

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2020 09:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2020 09:30 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2020 09:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.06.2020 07:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Semizkumlar Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 02.06.2020 09:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.6.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.