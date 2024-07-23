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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç dolu? İstanbul baraj doluluk oranları güncel veriler 23 Temmuz 2024 Salı

        İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç dolu? İstanbul baraj doluluk oranları güncel veriler

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. İSKİ tarafından bugün paylaşılan raporda, Elmalı, Büyükçekmece, Ömerli, Alibey gibi büyük alanlarla ilgili bilgi verildi. Peki; 23 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları, ne kadar, yüzde kaç oldu, son durum nedir? İşte, İSKİ verileri ile baraj doluluk oranları güncel son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 17:13 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:13
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        • 1

          İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları, kurak geçen yaz aylarının ardından yakından takip ediliyor. Temmuz ayındaki aşırı sıcak hava barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Yağışların azalmasıyla barajlardaki yüzdelik oranın düşmesine sebep oluyor. Peki İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar, yüzde kaç dolu? İstanbul baraj doluluk oranları güncel veriler 23 Temmuz 2024 Salı

        • 2

          İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan ölçümlere göre, bugün itibarıyla barajların ortalama doluluk oranı yüzde 61.42 olarak kaydedildi.

          İstanbul'daki barajların kendi kapasitelerine göre doluluk verileri de değerlendirildi. Buna göre İstanbul'un doluluk oranı en yüksek barajı yüzde 74.25 ile Terkos Barajı olurken, doluluk oranı en düşük baraj ise yüzde 30.51 ile Alibey Barajı oldu. Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde:

          - Ömerli: %68.07

          - Darlık: %62.71

          - Elmalı: %63.85

          - Büyükçekmece: %58.04

          - Sazlıdere: %54.53

        • 3

          - Istrancalar: %38.32

          - Kazandere: %34.36

          - Pabuçdere: %43.88

        • 4
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