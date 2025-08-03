İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 3 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu
Güncel İstanbul baraj doluluk oranı son durum hakkında araştırmalar başladı. Yağmur ve kar yağışı barajlardaki su seviyesini yukarı doğru çekerken kuraklık ile sıcak hava barajlardaki seviyeyi düşürüyor. İstanbul baraj doluluk oranları 2025 verilerini paylaştı. İşte, İstanbul baraj doluluk oranları 3 Ağustos 2025
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İstanbul'da kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. 16 milyonu aşkın nüfusa sahip İstanbul'da baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. Yaz mevsimi kurak ve yağışsız geçerken baraj doluluk oranlarında azalma meydana geldi. İşte İSKİ verileriyle 3 Ağustos 2025 baraj doluluk oranları
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3 AĞUSTOS 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İşte 3 Ağustos Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 51,89 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı: %51,9
Darlık Barajı: %62,73
Elmalı Barajı: %68,6
Terkos Barajı: %55,77
Alibey Barajı: %35,73
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Büyükçekmece Barajı: %50,39
Sazlıdere Barajı: %43,8
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