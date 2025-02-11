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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 11 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı son durum

        İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 11 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı son durum

        İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranı belli oluyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 11 Şubat tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Bugün ise İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Büyükçekmece, Bağcılar, Başakşehir'de etkili olmaya başladı. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 09:29 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:29
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        • 1

          İSKİ tarafından baraj doluluk oranı belli oldu. Dün akşamdan itibaren yoğunluğunu artıran yağmur ile birlikte baraj doluluk oranı da değişti. Marmara Bölgesi'nde etkili olan kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranları yükselişe geçti. Peki İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 11 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı son durum

        • 2

          11 ŞUBAT 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 11 Şubat Salı günü için yüzde 56.99 olarak ölçüldü.

        • 3

          11 Şubat 2025 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı şöyle;

          Ömerli yüzde 61,78

          Darlık yüzde 53,42

          Elmalı yüzde 94,12

        • 4

          Terkos yüzde 58,55

          Alibey yüzde 40,78

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