İSKİ baraj doluluk oranı 5 Mart 2025: İstanbul'da barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu, yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 5 Mart tarihinde açıklanan verilere göre, İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı belli oldu. Peki bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel doluluk oranları
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İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 5 Mart tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 5 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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5 MART 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre; 5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul’daki 10 barajın toplam doluluk oranı, yüzde 76,99 oldu.
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İSKİ İSTANBUL’DAKİ BARAJLARINDA SON DURUM
Alibey Barajı: %64,32
Büyükçekmece Barajı: %73,45
Darlık Barajı: %74,8
Elmalı Barajı: %94,54
Istrancalar Barajı: %93,47
Kazandere Barajı: %82,89
Pabuçdere Barajı: %82,63
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Sazlıdere Barajı: %56,73
Terkos Barajı: %79,33
Ömerli Barajı: %84,91