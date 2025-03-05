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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 5 Mart 2025: İstanbul'da barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu, yüzde kaç?

        İSKİ baraj doluluk oranı 5 Mart 2025: İstanbul'da barajlardaki su seviyesi ne kadar oldu, yüzde kaç?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 5 Mart tarihinde açıklanan verilere göre, İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı belli oldu. Peki bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte güncel doluluk oranları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 09:52 Güncelleme: 05.03.2025 - 09:52
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        • 1

          İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 5 Mart tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, 5 Mart İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        • 2

          5 MART 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

          İSKİ verilerine göre; 5 Mart 2025 Çarşamba günü İstanbul’daki 10 barajın toplam doluluk oranı, yüzde 76,99 oldu.

        • 3

          İSKİ İSTANBUL’DAKİ BARAJLARINDA SON DURUM

          Alibey Barajı: %64,32

          Büyükçekmece Barajı: %73,45

          Darlık Barajı: %74,8

          Elmalı Barajı: %94,54

          Istrancalar Barajı: %93,47

          Kazandere Barajı: %82,89

          Pabuçdere Barajı: %82,63

        • 4

          Sazlıdere Barajı: %56,73

          Terkos Barajı: %79,33

          Ömerli Barajı: %84,91

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