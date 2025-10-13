İSKİ baraj doluluk oranı 13 Ekim 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar ve diğer barajlara ait doluluk oranlarını günlük olarak güncelliyor. Peki, 13 Ekim İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. Yağışların azalması ve su tüketiminin artmasıyla birlikte İstanbul barajlarında düşüş gözleniyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne?
13 EKİM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul'daki; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam su oranı yüzde 25,34 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 13 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli: % 15,81
Darlık: % 39,56
Elmalı: % 50,1
Terkos: % 30,86
Alibey: % 14,77
Büyükçekmece: % 30,18
Sazlıdere: % 28,06
Istrancalar: % 26,29