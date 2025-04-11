İSKİ baraj doluluk oranı 11 Nisan 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul’da baraj doluluk oranı belli oldu. İstanbul baraj doluluk oranını yağan yağmur ve kar yağışı doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan yağmur barajlara yaradı. Peki, Türkiye geneli barajlarda doluluk oranları ne kadar, İstanbul'da bu sabah baraj doluluk oranı yüzde kaç?