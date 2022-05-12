İSKİ arıza su kesintisi sorgulama: 12 Mayıs İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangileri, sular ne zaman gelecek?

İstanbullular 12 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da hangi ilçe ve mahallelerde sular kesilecek ve sular ne zaman gelecek? Sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte bugün 12 Mayıs 2022 İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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12 MAYIS İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yassıören Mah,Hadımköy Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 12.05.2022 11:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Başak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.05.2022 12:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Mahmutşevketpaşa Mah,Alibahadır Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.05.2022 10:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Hamidiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.05.2022 13:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.