İstanbul Su ve Kanalizasyon idaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden İstanbul'da bugün su kesintisi yaşayacak semtleri açıkladı. İstanbul 11 Ekim 2020 su kesintisi yaşayacak olan ilçelerin Sarıyer ve Sultangazi olduğu görüldü. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte saat saat su kesintisi bilgisi...



İSTANBUL'DA 11 EKİM 2020 PAZAR HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah[Derbent Mah] Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2020 02:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Tarabya Mah,Rumeli Kavağı Mah,Çayırbaşı Mah,Yeni Mah,Cumhuriyet Mah,Büyükdere Mah,Kireçburnu Mah,Ptt Evleri Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Sarayburnu-Beşiktaş Sarıyer 600 Mm.İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 11.10.2020 03:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 11.10.2020 04:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.10.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]