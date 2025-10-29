İSKİ 29 Ekim baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre güncel baraj doluluk oranları belli oldu. Son açıklanan verilere göre baraj doluluk oranı yüzde 25 seviyesinin altında bulunuyor. Peki, 29 Ekim İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ 29 Ekim baraj doluluk oranı açıklandı. Alibey, Terkos, Ömerli, Büyükçekmece ve diğer barajlarda son durum merak ediliyor. İşte, İSKİ 29 Ekim baraj doluluk oranları
BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
İSKİ, 29 Ekim Çarşamba günü barajlardaki genel su seviyesini yüzde 23,18 olarak duyurdu.
Ömerli Barajı: %17,34
Darlık Barajı: %35,38
Elmalı Barajı: %53,85
Terkos Barajı: %26,91
Alibey Barajı: %11,96
Büyükçekmece Barajı: %27,2
Sazlıdere Barajı: %24,65