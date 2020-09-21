İlçeye bağlı İsmet İnönü Mahallesi'nde hasta taşıyan 31 DJ 827 plakalı ambulans, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, yaralanan iki meslektaşları ile hastayı başka ambulansla hastaneye kaldırdı.

3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.