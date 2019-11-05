İşitme kaybı nedir?

05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İşitme; dış dünyayla bağlantıda olmamız için gerekli olan bir duyu kaynağıdır. Bazı rahatsızlıklar ve yaşanan hastalıklar nedeni ile işitme kaybı ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda özellikle çok büyük sorunlar yaşanmasına neden olabilmektedir. Yaşlılarda işitme kaybı bir travma ya da mukozaların kuruması ile işitme kaybı oluşabilmektedir.
İşitme kaybı nedenleri
İşitme kaybı üç şekilde ortaya çıkar.
Kulağa bağlı işitme kayıpları
İç kulak: Yaşlılık nedeni ile oluşan yüksek gürültü etkisinde kalma ile kokleada (işitsel kısım) bulunan sinirlerin zarar görmesi ile ortaya çıkmaktadır. Kalıtımsal özelliği de vardır. Ayrıca kalıcı bir durum yaratır. Bunun yanında Meniere, iç kulak iltihaplanması ve işitme sinirlerinde oluşan tümörlerde buna etki edebilmektedir.
Orta kulak: İltihap olması, kulakta basınç düşmesi, kireçlenme, tümörler delinmiş ve yırtılmış kulak zarı işitmeye engel oluşturmaktadır.
Dış kulak: Kulak kiri, yabancı cisim kaçması, kulak yolunun doğuştan kapalı olması, kulak şekli bozukluğu, iltihap, kulak kepçesi olmaması ve tümör işitme kaybına neden olmaktadır.
İşitme kaybına risk oluşturan faktörler
İşitme kaybının belirtileri nelerdir?
Genelde kişiler bu durumun pek ilerlemeden farkına varmazlar ya da üzerinde durmazlar; o nedenle gecikmeler yaşanması kalıcı işitme kaybı oluşmasına neden olmaktadır.
İşitme kaybına maruz kalan kişiler psikolojik olarak çok fazla etkilenmeye başlarlar. Bu yüzden depresyon, endişe hali ve duyamaması nedeni ile başkalarının kendine kızabildiklerini düşünmesi ile sürekli tedirgin halde olurlar.
İşitme kaybı tedavisi
İşitme kaybı tedavisi; hekim tarafından hangi derecede olduğu ve kaynaklandığı neden belirlenerek ona göre bir tedavi uygulaması yapılmaktadır.
Dış kulakta olması halinde kulak kiri temizliği sağlanır.
İç kulakta oluşan bir işitme söz konusu ise; oluşan hasar tespit edilerek işitme cihazı takılması suretiyle tedavi edilebilmektedir.
İşitme kaybı; koklearda ortaya çıkması halinde koklear implant cihazı ile beyne sinyal gönderme sağlanarak işitme olması sağlanmaktadır.
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