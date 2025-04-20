Işın Karaca: Her şey uzman kontrolü altında

Işın Karaca, Kıbrıs'ta sahne aldı. Karaca, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Verdiği kilolar ve değişen imajı hakkında; "En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli" dedi.

Yenilenen görünümüyle alakalı sırlarını kameralar önünde paylaşan Işın Karaca; "Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum. Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede, Sibel Can ile birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. En sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş." ifadelerinde bulundu.

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"EĞLENDİRMEK FARKLI BİR SANAT"

Kariyeriyle alakalı soruları cevaplayan Işın Karaca, duygularını şöyle dile getirdi; "Galiba hayat ne için doğduğuna bağlı. Sahne benim yüreğimi döktüğüm, kendime ait ve özgür hissettiğim bir yer. Eğlendirmek çok farklı bir sanat. Hayat çok kısa. Ben insanların hayatından 2 saat alıyorum ama bunun karşılığında "Vay be! Kadının konserinde ne eğlendik, amma döktürdük!" dedikleri zaman çok mutlu oluyorum."

"TAM BİR TRİBÜN ANNESİYİM" Voleybol oynayan kızı Mia'nın ilk profesyonel transferini aldığı kendisine hatırlatılan Işın Karaca, duygularını; " "Kendim için bu kadar heyecanlanmıyorum. Benim sektörümün çok dışında ve büyük özveri gerektiren bir şey yapıyor. 8 saat okula gidip sonrasında 3 saat antrenman yapıyor. 13 yaşında bir çocuk için çok zor. Siz beni artık tribünde görün! Tam bir tribün annesiyim" şeklinde dile getirdi. Sezona bir sürprizle başlamaya hazırlandığını belirten Işın Karaca; "Şükürler olsun. Yıldız Tilbe'den bir sürprizim var. Her şey dün belli oldu. Çok heyecanlıyım" dedi.