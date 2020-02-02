"BİZİ MÜZİK BİR ARAYA GETİRDİ"

Gazetecileri bir anda karşısında gören ikili, kısa süreli şok yaşadı. Karaca, muhabirlerin "İlk defa sizi böyle görüyoruz. Birlikteliğiniz bize de çok sürpriz oldu. Nasıl tanıştınız? Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna uzun süre kahkaha attıktan sonra, "Kaldım bir anda... Şöyle ki bizi müzik bir araya getirdi. Keyfimiz yerinde ilişkimiz güzel gidiyor. Mutluyuz" şeklinde cevap verdi.