02 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü şarkıcı Işın Karaca, birkaç aydır aşk yaşadığı sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Acıbadem'deki bir AVM'den çıkarken el ele görüldü.
"BİZİ MÜZİK BİR ARAYA GETİRDİ"
Gazetecileri bir anda karşısında gören ikili, kısa süreli şok yaşadı. Karaca, muhabirlerin "İlk defa sizi böyle görüyoruz. Birlikteliğiniz bize de çok sürpriz oldu. Nasıl tanıştınız? Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna uzun süre kahkaha attıktan sonra, "Kaldım bir anda... Şöyle ki bizi müzik bir araya getirdi. Keyfimiz yerinde ilişkimiz güzel gidiyor. Mutluyuz" şeklinde cevap verdi.
Muhabirlerin, "Evlilik olur mu?" sorusuna karşılık olarak şarkıcı, "Öyle bir düşüncesi yok" dedi.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Yapıcıoğlu, ilişkisi hakkında ise, "Işın, gerekeni söyledi. Ben de ekleyeyim. İlişkimiz güzel gidiyor. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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