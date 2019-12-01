Karaca, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bir şey söylemeyeceğim. Çok teşekkür ederim ilginize ama bu benimle alakası olan bir şey değil. Mia da her şeyi net biliyor. Her şeyi konuşuyoruz. Bizde yalan yok çünkü.

Bu konu dün başlayan bir konu değil. Altı yıl önce alınan kararlar var. Ne yazık ki çiğneniyor. Hukuka saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Böyle şeyler yapmamalıyız. Benim savaşım değil artık bu, herkesin kendi savaşı.