İsilik genel olarak iki çeşittir; bir tanesi küçük su baloncukları olarak ortaya çıkar. Diğerinde ise; su toplayan kaşıntılı, kırmızı benekler ortaya çıkar. Özellikle yeni doğan bebeklerde, kaşıntılı olanı daha sık görülür. Bebeğin ten rengi açıksa daha fazla oluşma riski taşır.
İsilik genellikle göbek, göğüs, kollar ve iç çamaşırın lastiğinin geldiği yerde oluşur. Göz kapaklarında, dizin arkasında, burun ve alında da oluşur. Bebeklerde ise genellikle popo bölgesinde oluşur. İsilik genellikle 3-4 gün içerisinde kaybolur ancak tekrar eden bir durumdur.
Ter gözeneği kapandığı için dışarı atılamayan ter, vücutta deri altında kalarak isiliğe neden olur. Yaz aylarında bebeklere giydirilen kalın kıyafetler, nemlendirici ürünlerin fazla kullanılması, şampuan, duş jeli kullandıktan sonra iyi durulanmamak isiliğin oluşmasına neden olur. Bebekler için kullanılan bezlerin kaliteli olması ve sık sık altını değiştirmek de isiliğin engellenmesinde önemlidir. Çok sıcak ve havasız ortamlarda isiliğe zemin hazırlar.
İsilik bulaşıcı bir hastalık değildir ancak uzun süren isilik şikayeti bazı deri hastalıklarını tetikleyebilir. Bu nedenle isiliği gidermek için yetişkinler ve bebeklerde daha sık duş almak hastalığın kısa sürede geçmesini sağlamaktadır. Bebeklerin altını sık değiştirmek, ince ve pamuklu kıyafetler giydirmek, ter emen kıyafet seçimleri de isiliğin kısa sürede iyileşmesini sağlamaktadır. Ayrıca lastik kısmı çok sıkan kıyafetler giydirilmemeli ve krem kullanımında da aşırıya kaçılmamalıdır.
Oluşan baloncuklardan dolayı kaşınmaya yol açtığı için özellikle bebekler için çok daha rahatsız edicidir.
İsilik Tedavisi
İsilik; birkaç gün içinde geçen bir hastalıktır ancak bu birkaç gün içinde kaşınma ve yanma hissini azaltmak için, doktor kontrolünde merhem ve losyonlar kullanılabilir. Özellikle yetişkin kişilerde deniz suyu isiliğe iyi gelir. Bebekler de aşıları tam ise deniz suyuna sokulabilir, aşıları eksik bebeklerde deniz suyu farklı hastalıklara yol açabilir.
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