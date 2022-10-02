İsilik neden olur, nasıl geçer?

İsilik Neden Olur, Nasıl Geçer? Yetişkinlerde ve Bebeklerde İsiliğe Ne İyi Gelir?

İsilik, özellikle yaz aylarında hayat kalitesini düşüren sağlık problemleri arasında yer almaktadır. Zararsız bir problem olsa da kaşıntı, döküntü, acı gibi sorunlara yol açtığı için birçok kişi tarafından merak edilen bir durumdur. Birçok kişi İsilik nasıl geçer, İsiliğe ne iyi gelir ve bebeklerde isiliğe ne iyi gelir sorularının yanıtını merak edip araştırmaktadır. İsilik hakkında merak edilenleri yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

İsilik Nedir?

İsilik, çoğunlukla sıcak yaz mevsiminde vücudun kendini soğutabilmek için ter üretimini artırması sonucu aşırı terlemeye bağlı olarak ter bezlerinde tıkanıklık meydana gelebilmektedir. Bunun sonucunda cilt üzerinde meydana gelen pembe, kırmızı, kaşıntılı kabartılara halk arasında verilen isimdir. İsilik genellikle daha hassas cilt yapısına sahip oldukları için çocuklarda ya da bebeklerde görülen bir sağlık problemi olarak bilinse de yetişkinlerde de meydana gelebilmektedir. Kaşıntı ağrı, acı gibi sorunlara yol açtığı için hayat kalitesinde ciddi oranda bir düşüşe yol açtığı ve sıcak günlerde çok sık rastlanan bir problem olduğu için doğal çözüm yolları oldukça merak edilmektedir.

İsilik Neden Olur?

Vücudumuz, çok sıcak havalarda vücudun kendisini soğutabilmek adına ter üretimini artırır. Bu da ter bezlerinin tıkanabilmesine yol açabilmektedir. Ter bezlerinin tıkanması sonucunda da vücutta kaşıntılı ve kırmızı ya da pembe renkli kabarıklıklar oluşmasına neden olur. Bu kabarıklıklara isilik adı verilir. İsiliğin küçük çocuklarda ve bebeklerde daha sık görülmesinin nedeni ise ter bezlerinin gözeneklerinin çok küçük olması ve bu sebeple de gözenek tıkanmasının daha çabuk gelişmesidir.

İsiliğe Doğal Çözüm Önerileri

İsilik için kullanılabilecek birçok doğal yağ bulunmaktadır. Bu yağlar, içeriklerindeki vitamin, mineraller ve antioksidan özellikleri sayesinde isilik problemini iyileştirmede etkili olabilmektedir. Aynı zamanda bu yağlar isilik nedeniyle meydana gelen kaşıntı, kuruluk, acı problemlerinin de önüne geçmektedir. İşte o doğal yağlar:

Shea Yağı

Hindistan Cevizi Yağı

Çay Ağacı Yağı

Magnezyum Yağı

Bu yağlara ek olarak isilik problemi için kullanılabilecek bazı bitkiler de mevcuttur. Bunlardan biri bentonit kildir. Cilt bakımı için kullanılan bu madde isilik tedavisi için de önerilmektedir.

Birçok cilt problemi denince çözüm yolu olarak akla gelen bitkisel ürünlerden biri de aloe veradır. Aloe vera jeli, içeriğindeki faydalı maddeler sayesinde isiliğin iyileştirilmesinde ve isilik nedeniyle meydana gelen problemlerin hafifletilmesinde oldukça etkilidir.

Zerdeçal da antienflamatuvar özelliği sayesinde ciltte meydana gelen tıkanıklıkları iyileştirmektedir. Bir miktar zerdeçalı su ile karıştırılarak isilik oluşan bölgeye uygulayıp bir süre beklettikten sonra yıkamanız önerilmektedir.

Zeytinyağının nemlendirici özelliği sayesinde isiliğe iyi geldiği bilinmektedir. İçeriğindeki birçok antioksidan madde ciltte yenilenmeyi sağlayarak meydana gelen isilik probleminin çözülmesini kolaylaştıracaktır. Aynı zamanda kaşıntı ve acının hafifletilmesinde de etkilidir.

Elma sirkesi de antienflamatuvar besin maddeleri arasındadır. Bu da ciltte ter bezlerinde meydana gelen gözenek tıkanmasının yol açtığı isiliğin önüne geçebileceği anlamına gelir. Ayrıca bu bölgenin iltihaplanmasını önleyecek bir maddedir. Elma sirkesini su ile karıştırarak sorunlu bölgeye uygulamasını yapabilirsiniz.