'Işıldayanlar Konferansı', 24 Mayıs'ta

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Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden bakışla sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için kadının durumu ve gücünü ortaya koymayı amaçlayan Işıldayanlar Konferansı, 24 Mayıs Salı günü 08.30-19.30 saatleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleşecek.

OGGUSTO tarafından düzenlenen Işıldayanlar Konferansı’nda bugüne kadar yaptıkları, bakış açısı veya sadece varlığıyla çevresini aydınlatan, ismini bildiğimiz veya bilmediğimiz yıldız kadınların hikayesi başrolde olacak. Kadını ışıldatan markaların enerjisi eşliğinde bu kadınların hikayeleri Işıldayanlar sahnesinde paylaşılacak.

Işıldayanlar Konferansı’nda bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla ışıldayan ve diğer tüm kadınlara da ilham veren bir yıldız kadına ‘Yılın En Işıldayan Kadını’ ödülü verilecek.

KİMLER KATILIYOR?

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, oyuncu Hazal Kaya, dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri olan ve İngiltere’de ‘Yaşam Boyu Başarı’ ödülü alan ilk Türk kadını olan Nurten Akkuş, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Nevruz Köyü Kadınları ve onlarla Anadolu Tekstil Ağı’nı oluşturmak için çalışan sanatçı ve tasarımcı Fırat Neziroğlu, IŞILDAYANLAR Konferansında sahnede olacak. Konferans; Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Sosyal Ben Vakfı ve Teknolojide Kadın Derneği’nin (Wtech) stratejik ortaklığında gerçekleşiyor.