Naime Sert nsert@haberturk.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Nisan döneminde istihdam azalmaya devam etti, işgücüne katılımdaki gerileme işsizlik oranındaki yükselişi sınırladı. Nisan döneminde işsizlik önceki yıla göre 0.2 puan azalışla yüzde 12.8'e geriledi. İşgücü 893 bin, istihdam 968 bin kişi azaldı. Toplam işsiz sayısı 3 milyon 775 bin kişi oldu. Mart 2019’da 32.7 milyona oluşan işgücü Nisan 2020’de 29.6 milyona geriledi. İstihdam Mart 2010'da gördüğü yüzde 41.1 seviyesine geldi. İşgücüne katılım ise Şubat 2013'ten beri en düşük seviye olan yüzde 47.2'ye indi.

8 AYDIR GERİLİYOR

İşgücüne katılım Eylül 2019'dan bu yana aralıksız geriliyor. Düşüşün başlamasından önce Ağustos 2019'da işgücüne katılım yüzde 53.9 ile olmuştu. 2014 yılımdan buyana işgücüne katılım en yüksek seviyeyi yüzde 54.3 ile Ağustos 2018'de gördü.

AĞUSTOS 2018'DE YÜZDE 54.3'TÜ



İşgücüne Katılma Oranı (%) Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2014 48.2 49.1 49.9 50.7 51.2 51.3 51.3 51.2 51.1 51 50.5 50.2 2015 50 50.1 50.4 51.1 51.7 52.1 52.4 52.1 52.1 51.6 51.2 50.9 2016 50.7 50.8 51.3 52 52.5 52.4 52.7 52.6 52.8 52.4 52.1 51.6 2017 51.5 51.8 52.2 52.7 53 53.4 53.7 53.7 53.6 53.1 52.8 52.4 2018 52.1 52.2 52.4 53 53.3 53.8 54 54.3 54 53.7 53 52.4 2019 52.2 52.5 52.9 52.9 52.9 53.3 53.8 53.9 53.5 53 52.5 51.8 2020 51 49.9 48.4 47.2

1 YILDA 5.7 PUAN

2019 Nisan döneminde işgücüne katılım oranı yüzde 52.9, istihdam oranı yüzde 46 seviyesindeydi. Son bir yılda işgücüne katılım oranında 5.7, istihdam oranındaki 4.8 puan kayıp yaşandı.

EN ÇOK GENÇLER ETKİLENDİ

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.2 puanlık artışla yüzde 24.4, istihdam oranı ise 7 puan azalarak yüzde 26.1 oldu. Gençlerin işgücüne katılma oranı 8.6 puanlık azalışla yüzde 34.5'e indi. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.7 puanlık artışla yüzde 29.1'e çıktı.

Genç nüfusta istihdam oranı 7 puan azaldı

2019 2020 Fark İşgücüne katılma oranı 43.1 34.5 -8.6 İstihdam oranı 33.1 26.1 -7 İşsizlik oranı 23.2 24.4 1.2 Ne eğitimde ne istihdamda olanlar 23.4 29.1 5.7

HİZMET SEKTÖRÜNÜ VURDU

Covid-19'un en fazla etkilediği hizmetler sektöründe istihdam kaybı 647 bin kişiyi buldu. Bu sektörde son iki ayda yaşanan kayıp 1 milyon 341 bine ulaştı. Tarım sektöründe 34 bin, sanayide 164 bin, inşaatta ise 123 binlik istihdam azalışı kaydedildi.

KISA ÇALIŞMA DESTEĞİNDEN 3.5 MİLYON KİŞİ YARARLANDI

Çin'de başlayan koronavirüs (Covid-19) etkisini Türkiye'de Mart ayı ortalarından itibaren göstermişti. İlk vaka 11 Mart'ta görülmüş, 16 Mart'ta okullar online eğitime geçmiş, uçak seferleri durdurulmuş, şehirlerarası ulaşım valilik iznine bağlanmıştı. 18 Mart'ta Covid-19'un etkilerini azaltmak için "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi açıklandı. Nisan ayı ortasında 3 ay süre ile işten çıkarma yasaklandı. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği gibi önlem ve teşvikler devreye alındı. İşten çıkarma yasağı, ücretsiz izne çıkarma yetkisi, ücretsiz izne çıkartılanlara 39.24 TL nakdi ücret desteği uygulaması 17 Nisan’da başladı, 17 Temmuz’da dolacak olan süre 17 Ağustos’a kadar uzatıldı.

Kısa çalışma uygulamasından yaklaşık 3.5 milyon kişi yararlandı. Bu sayı, sigortalı çalışanların dörtte birine karşılık geliyor. Bu kişilere nisan, mayıs ve haziran ayları için 13.5 milyar lira ödenek verildi. Haziran ayı ödemeleri devam ediyor.