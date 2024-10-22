İSG başvuru ekranı 2024: ÖSYM İSG/2 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) 8 Aralık'ta yapılacak. İSG/2 başvuru tarihleri ve ücreti belli oldu. ÖSYM kılavuzuna göre İSG başvuruları 22 Ekim Salı günü itibarıyla başladı ve 30 Ekim'de sona erecek. Peki, 2024-İSG/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2024 İSG başvuru ekranı ve ücrei hakkında bilgiler.
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ÖSYM tarafından düzenlenen yılın ikinci İSG sınavı için geri sayım başladı. İSG/2 başvuru tarihleri de gündemdeki yerini aldı. Takvime göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) başvuruları bugün başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2024 İSG/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, İSG başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
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2024-İSG/2 BAŞVURULARI BAŞLADI!
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) başvuruları, 22 Ekim Salı günü başladı ve 30 Ekim tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 7 Kasım 2024 tarihinde alınacak.
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2024-İSG/2 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
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İSG/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
İSG/2 sınavı başvuru ücreti, 950 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.
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SINAV ÜVRETİ NASIL VE NEREDEN ÖDENİR?
Adaylar sınav ücretini, aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırabileceklerdir.
• Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
• ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
• Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
• Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
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İSG/2 NE ZAMAN?
İSG/2 sınavı, 8 Aralık 2024 tarihinde uygulanacak.
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