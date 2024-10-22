ÖSYM tarafından düzenlenen yılın ikinci İSG sınavı için geri sayım başladı. İSG/2 başvuru tarihleri de gündemdeki yerini aldı. Takvime göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) başvuruları bugün başladı. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2024 İSG/2 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, İSG başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…