İşçi ve işverenden 10 milyon fidan

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lki 2019 yılında düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda (OFP) "Daha Yeşil Bir Türkiye" hedefi için iş birliği kararı alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), ülkemizin dört bir yanında devam eden orman yangınları sebebiyle ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlamaya ve kampanyasını güçlendirerek uygulamaya devam ediyor.

"Yeşile Ortak Ol" Kampanyası kapsamında çevre duyarlılığıyla güçlerini birleştiren TİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, bu kapsamda geçen yıl ortaklaşa 1 milyon fidanı toprakla buluşturdu. Her yıl milyonlarca fidan dikme hedefiyle yola çıkan üç konfederasyon, Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı iş birliğiyle ve proje tecrübesiyle öne çıkan Tohum Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği ile yürütülen proje kapsamında bu yıl ağaçlandırma çalışmalarına 2 milyon fidanla destek verecek.



Paydaşlar daha yeşil bir gelecek “Birlikte Mümkün” anlayışıyla yola çıkarak milyonlarca fidanı toprakla buluşturmaya devam ediyor. Kampanya ile ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları sebebiyle zarar gören bölgeler başta olmak üzere her yıl 2 milyon olmak üzere 5 yılda 10 milyon fidanın dikilmesi hedefleniyor.

Derneğin "Fidanla Projesi" (fidanla.org) ile koordineli şekilde hazırlanan "Yeşile Ortak Ol" (yesileortakol.com) web sitesi üzerinden tüm sosyal tarafların ağaç dikim taleplerine etkin şekilde aracılık edilirken, kurum ve bireyler istedikleri ağaçlandırma alanına diledikleri miktarda fidan bağışlayabiliyor. Sitenin özel olarak tasarlanmış kullanıcı dostu ara yüzü ile yapılan bağışlar ve hedefe ulaşmak için gerekli fidan sayısı düzenli olarak takip edilebiliyor