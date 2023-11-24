İşçi servisi devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

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Manisa'da işçi servisinin şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Turgutlu yönünden Salihli istikametine gitmekte olan Hüseyin Mert A. (30) idaresindeki işçi minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrilip ters döndü.

Kazada sürücü Hüseyin Mert A. ile işçiler T. T. (35) ve K.E. (38) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan K.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.