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Dünya nüfusunun üçte ikisinin yani yaklaşık 6,5 milyar insanın 2050 yılına kadar şehirlerde yaşayacağı düşünülüyor. Giderek kalabalıklaşan ve kalabalıklaşmaya devam eden şehirlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve onları sürdürülebilir yaşam alanları olarak kurgulayabilmek adına akıllı şehirler kavramı her geçen gün önemini daha da artırıyor.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan İSBAK Genel Müdürü Mesut Kızıl; “Akıllı şehir dediğimizde aklımıza insanların günlük hayatını kolaylaştıran, yeşil ve güvenli kentler gelmeli. Bu vizyon ile vatandaş ihtiyaçlarını şehrin çeşitli noktalarındaki cihaz ve sensörlerimizden üretilen veriler ile analiz ediyor, Nesnelerin İnterneti ve Yapay Zeka gibi teknolojileri kullanarak yaşam kalitesini artıran akıllı şehircilik çözümleri geliştiriyoruz. Bu kapsamda geliştirdiğimiz Akıllı Güvenlik Direği, Akıllı Su Pınarı ve Akıllı Bank gibi Akıllı Şehir Mobilyalarımız ile vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırıyor, güvenli, yenilikçi ve teknolojik çözümler sunuyoruz” şeklinde konuştu.

HAYATI KOLAYLAŞTIRIYOR

İstanbullular'ın güvenliği ve emniyeti ön planda tutularak İSBAK tarafından geliştirilen Akıllı Güvenlik Direği; üzerinde yer alan hareketli kamera sistemi ile bulunduğu bölgenin 24 saat kesintisiz bir şekilde gözlemlenebilmesine olanak sağlıyor. Acil durumlarda detaylı görüntü elde edilmesi ve durumun hızlıca kontrol altına alınabilmesi için merkeze acil durum sinyali gönderiyor. Ayrıca entegre anons sistemi ile acil durum anlarında şehir sakinlerinin önlem alabilmesi için anlık bilgilendirme sağlıyor. Aynı zamanda Wi-Fi, USB Şarj bağlantıları gibi destekleyici modüller ve engelli aracı şarjı ünitesi ve benzeri ek özellikler barındırarak İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak çözümler sunuyor.

SU PINARI SU SICAKLIĞINI ÖLÇÜYOR

Daha yaşanabilir bir çevre için öncelikli olarak plastik şişe kullanımını azaltmayı ve temiz içme suyuna erişimi artırmayı hedefleyen İSBAK, Akıllı Su Pınarı projesi ile şehrin ortak alanlarında ücretsiz içme suyu sağlayarak İstanbulluları daha az plastik şişe kullanımına teşvik ediyor. IoT platformu ile cihazın konumu, çalışma verileri, su sıcaklığı, tüketim değerleri gibi detaylı veriler sürekli kayıt altına alınıyor, bu veriler analiz edilerek Akıllı Su Pınarlarının verimli şekilde kullanılması sağlanıyor.

AKILLI BANKTA Wİ-Fİ VAR

Sürdürülebilir ve akıllı bir İstanbul için Akıllı Bank projesini hayata geçiren İSBAK, günümüz şehirlerinin değişen gündelik ihtiyaçlarını üzerinde yer alan güneş enerjisi paneli ile ürettiği elektriği kullanarak; engelli vatandaşların akülü araçlarını, telefon, tablet gibi mobil cihazları ve şehir ulaşımındaki payı giderek artan elektrikli scooter’ları şarj edebiliyor. Bunların yanı sıra bulunduğu alanda bir Wi-Fi noktası olarak da hizmet veren Akıllı Banklar bisiklet park etme ve kilitleme sistemi ile şehir sakinlerini daha sürdürülebilir ulaşım modeli olan mikromobiliteye teşvik ederek daha yaşanabilir bir çevre oluşturulmasına katkı sağlıyor.