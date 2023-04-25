Türkiye İş Bankası, endüstriyel ürünlerin ticaretine aracılık etmek amacıyla dijital pazaryeri platformu Proemtia’yı hayata geçirdi. Proemtia, öncelikli olarak demir çelik sektörü ürünleri için kullanıma açıldı.



Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası, platform ile geleneksel iş yapış şekillerinin önemini koruduğu endüstriyel emtia ticaretinin gelişimine ve dijitalleşmesine katkı sunmayı ve bu gelişimde önemli bir referans noktası olmayı hedefliyor.

İlk etapta yassı ürünler, uzun ürünler, kutu profilleri, borular ve paslanmaz ürünler olmak üzere 5 ana kategori altında 35 alt kategoride 80 ürünün yer aldığı platform, demir çelik sektörünün ardından ülke ekonomisi içinde önemli yere sahip olan ve dijitalleşme ihtiyacı bulunan diğer endüstriyel ürünleri de kapsayacak şekilde faaliyet alanını ve hacmini genişletecek.

Verilen bilgiye göre, Proemtia alıcılar açısından sadece belli kriterleri taşıyan onaylı satıcılar üzerinden birinci kalite ürünlere hızlı erişim, rekabetçi ve şeffaf fiyatlar, vadeli ödeme imkânı, lokasyona göre arama ve anında lojistik teklifi alma gibi imkânlar sunuyor.

Satıcılara da ürünlerini ve fiyatlarını hızlı bir biçimde sisteme yükleme ve güncelleme, yeni ve hızlı bir satış kanalı sayesinde yeni müşterilere ve bölgelere erişim, ürün yelpazesini genişletme ve vadeli satış gibi avantajlar sağlanıyor.

'DEMİR-ÇELİK KRİTİK HALE GELDİ'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Burak Seyrek, Proemtia’nın tanıtıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, ilk olarak ticaretine aracılık ettikleri demir çelik sektörünün Türkiye açısından stratejik ve kritik bir sektör olduğunu vurguladı.

Seyrek, "Depremlerde ağır hasar gören yaklaşık 10 ilimizin yeniden inşa edilmesi gerekecek. Dolayısıyla demir çelik sektörü, ülkemiz açısından depremlerden sonra daha da kritik hale geldi. Bölgenin inşası sırasında kısa zamanda çok ciddi bir demir çelik ihtiyacı olacak. Böyle felaketlerle hiçbir zaman karşılaşmamayı temenni ediyoruz ama deprem gibi bir felaketle karşılaştığımızda reel sektörün, milli sanayimizin ne kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha anladık" dedi.

Seyrek, "30 satıcının 100 bin tonluk malı platformda şuan satışa hazır halde. Borusan Lojistik ile işbirliği yaptık, satılan ürünlerin alıcıya ulaştırılması noktasında Borusan Lojistik çözüm sunacak" bilgilerini paylaştı.

Burak Seyrek, Proemtia ile ilk etapta demir çelik sektöründe teknolojiye dayalı katma değeri yüksek kaliteli üretim yapılmasına, ihracatın artmasına ve pazarın çeşitlenmesine, sektörün sürdürülebilirliği konusunda gerekli adımların atılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını, ayrıca sektörün dijitalleşmenin ve Endüstri 4.0’ın gereklerine uymasını sağlayacak yatırımlarında bir katalizör rolü üstlenmesini arzu ettiklerini vurguladı.

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