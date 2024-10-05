Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Çocuk İş Sanat’tan çocuklara ücretsiz atölyeler

        İş Sanat’tan çocuklara ücretsiz atölyeler

        İş Sanat'ın minik sanatseverler için Beyoğlu'ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde ve Ankara Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde düzenlediği ücretsiz atölyeler Ekim ayında da sürüyor. Çocuklar bu atölyelerde ülkemizin önemli sanatçıları ve sanat eserleriyle tanışacak, onlardan ilham alarak kendi tasarımlarını üretecek, kent kültürü ve lezzetleri hakkında bilgi sahibi olacak ve farklı malzemeleri kullanarak hayallerindeki dünyayı üç boyutlu hale dönüştürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 00:56 Güncelleme: 05.10.2024 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş Sanat'tan çocuklara ücretsiz atölyeler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, Beyoğlu-İstanbul

        YAŞAMDAN KESİTLER

        12 Ekim Cumartesi, 12.00

        Yaş grubu: 5-9 yaş

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin “Türk Resmini İzlemek” isimli kalıcı sergisinin “Yaşamın Getirdikleri” tematik odasında sanatçılar ve ilham kaynakları üzerine sohbet edecek olan çocuklar atölye alanında sanatçılardan ve ürettiklerinden esinlendikleri sanatsal bir yolla kendi yaşamlarının geçtiği yerlerin ve anılarının haritasını çıkaracak.

        KÜLTÜREL MİRAS: BEYOĞLU’NUN ÖYKÜSÜ

        13 Ekim Pazar, 14.30

        Yaş grubu: 8-12 yaş

        REKLAM

        “Kültürel Miras: Beyoğlu’nun Öyküsü” atölyesinde çocuklar, odağına Beyoğlu’nu aldıkları bir hikâyeyi çizgi roman olarak oluşturduktan sonra, tasarladıkları hikâyeden bir sahneyi üç boyutlu olarak üretecekler. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde hikâye avına çıkacak olan çocuklar kelimeler ve resimler kullanarak çizgi roman formatında hikâyeleri nasıl sunacaklarını ve yapılı çevrenin hikâye yaratmak için nasıl kullanıldığını öğrenecekler.

        HEYKELDEN ÖYKÜYE YARATICI YAZMA ATÖLYESİ

        19 Ekim Cumartesi, 15.00

        Yaş grubu: 10-13 yaş

        Bu atölyede, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde sergilenen bir heykel formundan, şeklinden, duruşundan, materyalinden yola çıkarak bir yaratıcı yazma atölyesi gerçekleşecek. Çocuklar nesne temelli düşünme, imge tiyatrosu, oyun, müzik ve doğaçlama tekniklerle bir sanat eserinin öyküsünü oluşturacak.

        TABLODAKİ MEYVELER, ŞAŞIRTICI FIRÇALAR

        26 Ekim Cumartesi, 12.00

        Yaş grubu: 3-5 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”den seçili eserlerin incelenmesiyle başlayacak atölyede Boğaziçi’nin balıkları ve balıkçıları çocuklara ilham verecek. Bu atölyede çocuklar, elyaf, boya, ahşap gibi farklı malzemeler kullanarak pofuduk balıklarını ve balık temalı üç boyutlu kompozisyonlarını oluştururken İstanbul Boğazı’nda nesli tükenmekte olan balıklar hakkında da bilgi edinecekler.

        ŞEHİRDE KUTLAMA VAR

        29 Ekim Salı, 14.00

        Yaş grubu: 6-9 yaş

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonunda yer alan Fikret Mualla, Fahir Aksoy gibi sanatçıların şehir hayatını konu alan resimlerinin çocuklarla birlikte inceleneceği bu atölyede, mukavva şablonlara şekil vererek, katlayarak, boyayarak, yaşadığı mahallede kendi hayal ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasını üç boyutlu bir yaratıcı çalışmaya dönüştürecek. Atölyenin sonunda çocukların ürettiği tüm mahalleler bir araya gelecek; şehirde kocaman ve rengarenk bir bayram kutlamasına dönüşecek.

        ŞEHRİN LEZZETLERİ VE SESLERİ

        29 Ekim Salı, 15.30

        Yaş grubu: 7-10 yaş

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin yeni süreli sergisi “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler”de yer alan birbirinden farklı lezzetlerin sunulduğu pazar yeri, manav, fırın, dükkân ve sokak satıcılarını konu alan eserlerin incelenmesiyle başlanacak bu atölyede çocuklarla dünden bugüne değişen ve yıllara meydan okuyan İstanbul sokak lezzetleri ve sesleri üzerine sohbet edilecek. Ardından, çocuklar, inceledikleri bir resimden ilham alarak bir sokak lezzeti seçecek ve bu lezzet için farklı dokularda malzemeler kullanarak kendi mini üç boyutlu seyyar tezgahını tasarlayacak.

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi, Ulus-Ankara

        RENGARENK VİTRAYLAR

        5 Ekim Cumartesi, 11.00

        Yaş grubu: 4-6 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        Çocuklar bu atölyede İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin ana holünde yer alan, İtalyan sanatçılar Salvatore Corvaya ve Carlo Bazzi’nin imzasını taşıyan, mitolojide para ve ticaretle ilişkilendirilen Hermes tasvirinin bulunduğu ünlü vitrayı tanıyacak, yapım aşamaları deneyimleyecek ve kendi vitray tasarımlarını ebeveynleri ile birlikte oluşturacaklar.

        KIPIR KIPIR KUKLALAR

        13 Ekim Pazar, 13.00

        Yaş grubu: 5-7 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin en eğlenceli figürü, 1930’lu yıllarda üretilen sergi maskotu Sigorta Adam’a odaklanan bu atölyede çocuklar, Sigorta Adam ve onun koruyan kalkanı hakkında hikâyeler üretecek ve kendi kıpır kıpır hareketli kuklalarını tasarlayacaklar.

        ZEUGMA’NIN İLHAM PERİLERİ

        19 Ekim Cumartesi, 11.00

        Yaş grubu: 8-10 yaş

        İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin “İstikbalinizin Emniyeti” sergisindeki antik kentler ve arkeolojik kazılar bölümüne odaklanan bu atölyede çocuklar Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden biri olan Zeugma’yı ve mozaiklerini keşfedecek. Mozaiklerin ünlü ilham perileri “müz”lerle tanışarak kendi mozaiklerini tasarlayacaklar.

        CUMHURİYET POSTASI

        27 Ekim Pazar, 13.00

        Yaş grubu: 8-10 yaş

        Bu atölyede çocuklar Cumhuriyet’in ilanı sonrası ülkemizin gelişimi için atılan adımları bir eğitmen eşliğinde inceleyecek ve o dönemin pullarının replikalarıyla birlikte kendi kartpostallarını tasarlayacak.

        Ücretsiz atölyeler için rhm.atolye@issanat.com.tr (İstanbul) ve ibm.atolye@issanat.com.tr (Ankara) adreslerine kayıt yaptırabilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #İktisadi Bağımsızlık Müzesi
        #çocuk
        #sergi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Biden: İsrailliler henüz karar vermedi
        Biden: İsrailliler henüz karar vermedi
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        'Görüntülere göre füzeler İsrail askeri tesislerini vurdu'
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa