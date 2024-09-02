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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İş Sanat yeni sezonun 'parlayan yıldızları'nı arıyor!

        İş Sanat yeni sezonun 'parlayan yıldızları'nı arıyor!

        İş Sanat'ın, genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar serisinin yeni sezon başvuruları başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 02.09.2024 - 11:54
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        İş Sanat yeni sezonun 'parlayan yıldızları'nı arıyor!
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        İş Sanat’ın, genç müzisyenlerin kariyerlerine destek olmak ve sahne deneyimi kazandırmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar’ın 2024-2025 sezonu için başvurular başladı.

        2002 yılından bugüne 123 genç müzisyenin yer aldığı Parlayan Yıldızlar yeni sezonunun yıldızlarını arıyor.

        Başvurular, İş Sanat’ın resmi internet sitesi www.issanat.com.tr adresinden alınacak.

        Adayların YouTube, Vimeo gibi dijital platformlara yükledikleri performans videolarının linklerini içeren başvuru formunu, 16 Eylül 2024 Pazartesi gününe kadar tamamlamaları gerekiyor.

        12-13 Ekim 2024 tarihlerinde İş Kuleleri Salonu’nda seçmelere katılacak adayların arasından seçilen genç müzisyenler İş Sanat’ın Kasım ayında başlayacak 25. sezonunda konser verme imkânı bulacak.

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        #İş Sanat
        #Parlayan Yıldızlar
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