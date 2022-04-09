Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan’da İş Sanat’ta gerçekleştirdiği iki konserin ardından, dün akşam konservatuvarlar ve güzel sanatlar liselerinin müzik bölümü öğrencilerine özel ücretsiz bir konser verdi. Tamamı seyircili kaydedilen konserleri Ramazan Bayramı’nda İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak.

Venezuela’da sosyal sorumluluk amacıyla kurulan Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası, 6 ve 7 Nisan’da İş Sanat’ta gerçekleştirdiği iki konserin ardından, 8 Nisan’da konservatuvarlar ve güzel sanatlar liselerinin müzik bölümü öğrencilerine özel ücretsiz bir konser verdi.

Uzun bir aradan sonra İstanbul’da seyircisiyle buluşan ve izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği dünyaca ünlü Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın ilk gün konserinde orkestra şefi Christian Vasquez yönetiminde çellist Poyraz Baltacıgil yer aldı. Konserde Antonín Dvořák’ın Si Minör Çello Konçertosu ve Sergey Prokofyev’in 5. Senfonisi seslendirildi.

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın sahne aldığı ikinci konser ve genç müzisyenlere özel üçüncü konserin repertuvarında Antonio Estévez, Evencio Castellanos, Paul Desenne Silvestre Revueltas Sánchez gibi Amerikalı ve Latin Amerikalı bestecilerin eserlerine yer verildi. Konserin ilk bölümünde orkestrayı Andrés David Ascanio yönetirken, batonu konserin ikinci bölümünde orkestra şefi Christian Vasquez devraldı. Leonard Bernstein’ın unutulmaz eseri “Batı Yakasının Hikâyesi” müzikalinin orkestraya uyarlanan senfonik danslarının da seslendirildiği konserde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan orkestra, enerjik performanslarıyla defalarca bise davet edildi.

8 Nisan’da Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na sürpriz ziyaret gerçekleştiren Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası üyeleri, müzik ile ilgilenen öğrencilere orkestra şefi Andrés David Ascanio’nun katılımıyla 1 saat süren atölye düzenleyerek, mini bir konser de verdiler.

Venezuela Simon Bolivar Senfoni Orkestrası’nın tamamı seyircili kaydedilen konserleri Ramazan Bayramı’nda İş Sanat’ın YouTube kanalında yayınlanacak.