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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İş Sanat'ta alkışlar 'Parlayan Yıldızlar'a

        İş Sanat'ta alkışlar 'Parlayan Yıldızlar'a

        İş Sanat'ın 'Parlayan Yıldızlar' konserlerinde 26 Şubat akşamı saat 20.30'da Batu Yıldırım (piyano) ve Erinç Yorgancıoğlu (korno) İş Kuleleri Salonu'nda sahne alacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 14:32 Güncelleme: 16.02.2024 - 14:32
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        'Parlayan Yıldızlar' İş Sanat'ta
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        İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar konserlerinde 26 Şubat akşamı saat 20.30’da Batu Yıldırım (piyano) ve Erinç Yorgancıoğlu (korno) İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

        2003 yılında Antalya’da dünyaya gelen Batu Yıldırım ilk konserini 2011 yılında verdi. Genç sanatçı aynı yıl 44. Uluslararası Piyano Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. 2016 yılında Viyana’da düzenlenen Uluslararası EDELWEISS 2016 Piyano Yarışması’nda ikincilik ödülüne layık görülen Yıldırım, 2018 yılında Mozart Akademi’nin düzenlediği piyano yarışmasında ikincilik ödülünün sahibi oldu. 2019’da International Competition Viva Music 2. Uluslararası Piyano Yarışması’nda üçüncülük ödülüne layık görülerek dünyaca ünlü Carnegie Hall’da konser verme hakkı kazandı. Batu Yıldırım, ilk önce Stamford’ Sacred Heart Univerity’ de ardından Carnegie Hall’da ‘Global Artists Debut Concert’ etkinliği kapsamında sahne aldı. Eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvperarı’nda devam eden sanatçı konserde Franz Liszt ve Ulvi Cemal Erkin’in eserlerinden oluşan bir repertuvar seslendirecek.

        Konserin ikinci bölümünde sahne alacak kornist Erinç Yorgancıoğlu 2006 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. 2022 yılında Genç Solistler Seçmeleri’ni kazanarak Ahmet Adnan Saygun Konser Salonu’nda konser vermeye hak kazanan sanatçı, 2023 yılında, 19 farklı ülkeden, sanatçıların katılımıyla gerçekleşen Akdeniz Gençlik Orkestrası Seçmeleri’ni kazanan tek Türk olarak Fransa’da yapılacak olan konserlere davet edildi. Eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam eden Erinç Yorgancıoğlu, konserde Johann Wenzel, Reinhold Glière ve Bernard Krol’un bestelerine yer verecek.

        İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserler için www.biletix.com adresinden rezervasyon yapılabilir.

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        #Parlayan Yıldızlar
        #İş Sanat
        #konser
        #Erinç Yorgancıoğlu
        #Batu Yıldırım
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