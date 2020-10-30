İş Sanat'ta 21. sezona 'Dijital Merhaba'

İş Sanat'ın klasik müzik konserlerinden yerli projelere, hikâye ve şiir dinletilerinden, masal tiyatrosuna, tiyatro okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı 21. sezonu, 5 Kasım ayında çevrim içi olarak başlayacak.

İş Sanat, sahnesinde kayda alınacak yeni konser ve etkinliklerden oluşan programını dijital platformlardan paylaşacağı 21. sezonunu 5 Kasım’da başlatacak. Klasik müzik konserlerinden yerli projelere, hikâye ve şiir dinletilerinden, masal tiyatrosuna, tiyatro okumalarından sanal sergilere uzanan pek çok etkinliğin yer aldığı 21. sezon, kasım ayında çevrim içi olarak başlayacak. Pandemi tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek kayıtların tamamı İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

“SANATLA MORAL BULDUK"

Yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunan İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten şöyle konuştu: “Covid-19 salgınının getirdiği ‘yeni normal’ yaratıcı sektörleri küresel ölçekte diğer pek çok sektörden belki de daha fazla zorlukla karşı karşıya bıraktı. Sürecin beraberinde getirdiği tedbir ve zorunluluklar başta sanat emekçileri olmak üzere sanatçısından izleyicisine herkesi etkiledi. Biz de İş Sanat olarak, 11 Mart’taki Richard Bona-Alfredo Rodriguez konserinin ardından pandemi nedeniyle konser salonunu, sanat galerileri ve müzelerimizi sanatseverlere kapatma kararı aldık. Hızlı bir inisiyatif ile 18 Mart gününden itibaren etkinliklerimizi sosyal medya hesaplarımıza taşıdık. Türkiye’den ve dünyadan sanatçılarla işbirliğine giderek ‘Evde Sanat Zamanı’ başlığı ile mayıs sonuna kadar devam eden bir yayın modeline geçtik. 75 günde, hazırladığımız 400’ü aşkın içeriği dijital platformlar üzerinden sunduk. Gördüğümüz ilgi pandeminin sıkıntıları içerisinde en büyük sevincimiz oldu. Ülkemizin dört bir köşesinden sanatseverlerle buluştuk, hep birlikte sanatla moral bulduk. Yeni sezonumuzda dönemin beraberinde getirdiği zorluklarla mücadelede dayanışmanın önemini dikkate alarak ülkemizin sanatçılarından oluşan bir program yapmayı tercih ettik.”

Geçen sezon olduğu gibi yeni sezonun da dijital olarak devam edeceğini ve konser/etkinliklerin İş Kuleleri Salonu’nda kaydedileceğini belirten Sanat Yönetmeni Defne Turaç hazırlanan programla ilgili şu değerlendirmede bulundu. “Bizim için sezonun dijital olarak yayımlanması, izleyicilerimizin alkışlarını özlemenin dışında bir fark yaratmıyor. Önceki sezonların heyecanı ve özeniyle hazırladığımız yeni programımızda klasik müzikten caz konserlerine, edebiyat etkinliklerinden, Türk Halk ve Türk Sanat Müziği’ne uzanan zengin bir içeriği sanatseverlerin beğenisine sunacağız. Yayın günlerini aylık olarak duyuracağız. Konser/etkinlik kayıtları İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından yayın günü 20.30’dan itibaren izlenebilir olacak. Çocuklar için hazırladığımız içeriklerin yayın saatleri ise 15.00. Konser/etkinlik kayıtlarının mümkün olduğunca çok izleyici ile buluşması için, sezon sonuna kadar yayında kalmalarını hedefliyoruz.”

YENİ SEZON 5 KASIM'DA BAŞLIYOR

İş Sanat, 21. sezonunu besteci ve orkestra şefi Serdar Yalçın yönetiminde, çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble konseri ile başlatıyor. Konser, 5 Kasım Perşembe günü 20.30’dan itibaren yayımlanacak.

Hakan Şensoy’un yönetimindeki Milli Reasürans Oda Orkestrası konseri ise İş Sanat ve Milli Reasürans işbirliğinde 12 Kasım Perşembe günü gerçekleşecek. Topluluk, İş Sanat’ın 21. sezonuna, gerçekleştireceği 5 konser ile konuk olacak.

Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız genç çellist Poyraz Baltacıgil, 16 Kasım Pazartesi akşamı piyanist Barış Büyükyıldırım’ın eşliğinde bir resital verecek. Sezon boyunca Iraz Yıldız, Demirhan Gökbudak, Ferhat Can Büyük gibi genç sanatçılar bu seride yer alacaklar.

Murat Karahan

YENİ YIL KONSERİ MURAT KARAHAN'DAN

İş Sanat’ın gelenekselleşen yeni yıl konserlerinin bu yılki konuğu ünlü tenor Murat Karahan ile orkestra şefi Erol Erdinç yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası olacak.

Caz sahnesinin başarılı isimleri de bu sezon dinleyicilerle buluşacak. Ozan Musluoğlu’nun son projesi “Genedos”, sezonun ilk caz konseri olarak programda yerini aldı. Piyano ve vokalde Eylül Ergül, davul ve vokalde Çağla Karaali, saksafon ve flütteSerdar Barçın, kontrbasta ise Ozan Musluoğlu’nun yer aldığı “Genedos” caz projesi, ana akım cazdan modern parçalara uzanan zengin bir repertuara sahip. Konser, 24 Kasım Salı günü İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

COŞKUN KARADEMİR VE BURAY ÖZEL BİR PROJE İLE İŞ SANAT'TA

Türk Halk ve Türk Sanat Müziği’nin seçkin örnekleri de bu sezonun programında yer alacak. Türk Halk Müziği’nin yeni nesil sanatçılarından Coşkun Karademir ve pop müziğin sevilen sesi Buray, İş Sanat’a özel hazırladıkları bir konser ile kasım ayının konukları olacak. Konser, 20 Kasım Cuma günü yayımlanacak.

Melihat Gülses, Derya ve Dilek Türkan, Zeynep Halvaşi gibi geleneksel Türk Halk ve Türk Sanat Müziği’nin başarılı isimleri, hazırlayacakları özel projeler ile İş Sanat sosyal medya hesaplarından sezon boyunca izlenebilecek.

ŞİİR VE HİKAYE DİNLETİLERİ DEVAM EDİYOR

İş Sanat’ın gelenekselleşmiş şiir ve hikâye dinletileri de dijital platformlar üzerinden devam edecek. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı Türk edebiyatının usta kalemlerinin eserlerinin yer aldığı dinleti serisi Sait Faik Abasıyanık hikâyeleri ile 9 Kasım Pazartesi akşamı İş Sanat sosyal medya hesaplarında başlayacak.

Şiir ve hikâye dinletileri Nâzım Hikmet, Gülten Akın, Attila İlhan gibi isimlerle devam edecek.

ÜNLÜ ESERLER OKUMA TİYATROSU'NDA SES BULACAK

İş Sanat’ın ilk kez geçtiğimiz mayıs ayında çevrim içi düzenlediği Edebiyat Günleri’nde, William Shakespeare’in “Hırçın Kız” eserinden bir bölümü Esra Bezen Bilgin ve Serhat Tutumluer’in sesinden dinleme fırsatı bulduğumuz Okuma Tiyatrosu, yeni eserler ve oyuncularla birlikte 21. sezonda yer alacak. W. Shakespeare’in ünlü eseri “Romeo ve Juliet” ile başlayacak Okuma Tiyatrosu, “12. Gece”, “Othello” ve A. Çehov’un “Üç Kızkardeş” eserlerinden okunacak bölümler ile sezon boyu devam edecek.

ÇOCUKLARA EĞLENCELİ MASALLAR

Çocuklar masalların büyülü dünyasını İş Sanat ile yeniden keşfedecek. “İş Sanat Masal Tiyatrosu”, Lerzan Pamir’in yönetmenliğinde oyuncular Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandıracağı “Kırmızı Başlıklı Kız”, “Prenses ve Bezelye Tanesi”, “Hansel ve Gretel”, “Çizmeli Kedi” ve “Karlar Kraliçesi” gibi klasik dünya masalları, 21. sezon boyunca çocuklarla birlikte olacak.

İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz olarak izlenebilecek konser ve dinletiler 20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.