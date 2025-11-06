İş Sanat konser sezonunu Pablo Ferrández'le açtı

İş Sanat’ın 26. sezon açılışı, müzik dünyasının büyük merakla takip edilen yıldızlarından çellist Pablo Ferrández’in başarılı şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’yla buluştuğu özel bir konserle 4 Kasım Salı akşamı gerçekleşti.

Eleştirmenlerce “yeni çello dehası” olarak nitelenen Ferrández ile Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın aynı sahneyi paylaştığı konser, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Empresyonist akımın öncülerinden biri olarak kabul edilen Maurice Ravel’in 150. doğum yılı kutlamalarından ilhamla hazırlanan konser programında Fransız bestecilerin eserleri yer aldı. George Bizet’nin Carmen operası interlüdleri ile başlayan konserde, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Camille Saint-Saëns’ın 1 Numaralı Viyolonsel Konçertosu’nda Pablo Ferrandez’e eşlik etti. Konserin ikinci yarısında Ravel’in Daphnis ve Chloé Süiti ile Valsi’ni seslendiren orkestra seyirci tarafından dakikalarca alkışlandı.

MÜZİĞİN HER RENGİ İŞ SANAT'TA

İş Sanat’ın konser programı 21 Kasım Cuma caz müziğin yaşayan efsanesi Stanley Clarke ile devam edecek. 28 Kasım’da ise halk müziğinin duayen ismi Canan Başkaya “Radyo Günleri” başlıklı konserinde seyircileri ile İş Kuleleri Salonu’nda buluşacak.

