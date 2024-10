İş Sanat'ın yeni sezon biletleri satışta

İş Sanat, 7 Kasım’da Güher ve Süher Pekinel ve orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın vereceği konserle kapılarını bir kez daha seyircilerine açıyor.

Güher ve Süher Pekinel

Kariyerleri boyunca prestijli konser salonlarında verdikleri konserler ve dünyaca ünlü müzisyenlerle yaptıkları iş birlikleriyle başarılı projelere imza atan Pekineller, 7 Kasım Perşembe, saat 20:30’da İş Kuleleri Salonu’nda verecekleri açılış konserinde Francis Poulenc’in iki piyano konçertosunu seslendirecek.

Leonard Bernstein’ın Candide Uvertürü ile başlayacak konser, Ludwig van Beethoven’ın 7 numaralı senfonisi ile sona erecek.

LES TALENS LYRIQUES, GENÇ YETENEK ZOLTAN DARAGO İLE SAHNEDE

Şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset’nin 1991 yılında kurduğu Les Talens Lyriques barok topluluğu, opera dünyasının yükselen yıldızı Macar kontr-tenor Zoltan Darago ile 5 Aralık Perşembe saat 20.30’da Bach Cantatas and Arias for Alto projesiyle İş Kuleleri Salonu’nda olacak. Tamamı Johann Sebastian Bach’ın alto ses için yazdığı eserlerden oluşturulan repertuvarıyla Les Talens Lyriques ile vokal dünyasının nadir seslerinden Zoltan Darago’nun konserini ajandanıza not etmeyi unutmayın.