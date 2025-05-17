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        Haberler Gündem 3. Sayfa İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!

        İstanbul'da, iş insanı H.S.'ye, "Babanın bize vergi borcu var, ailenin en büyüğü sensin yazık olur" diye önce tehdit mesajı atıldı. Ardından iş yerini kurşunlayıp görüntüsü gönderilerek tehdit devam etti. Polis, güvenlik kameralarını incelediğinde şoke oldu. Saldırıyı gerçekleştiren 23 yaşındaki Esra T. tutuklandı

        Giriş: 17.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:34
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        İş insanına tehdit iş yerini kurşunlama! Kadın tetikçi!
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        İstanbul'da, akıllara durgunluk veren olay, 27 Nisan'da meydana geldi.

        ÖNCE TEHDİT MESAJI GÖNDERİLDİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Küçükçekmece’de ikamet eden iş insanı H.S.’nin telefonuna yurt dışına ait bir numaradan mesaj geldi. Mesajda, "Babanın bize vergi borcu var. Ailenin en büyüğü sensin. Ödemezsen ölürsün" yazıyordu.

        SONRA İŞYERİ KURŞUNLANDI

        Bu mesajın ardından gece yarısı iş yeri kurşunlanan iş insanı H.S.’nin cep telefonuna bu kez iş yerinin kurşunlanma görüntüsü gönderildi.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        H.S.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gasp ekipleri olayın gerçekleştiği iş yeri civarında güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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        MİNİ ETEKLİ KADIN ÇIKTI

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince incelenen kamera görüntülerinde şüphelinin bir araçla gelip olayı gerçekleştirdiği, ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görüldü.

        KIYAFET DEĞİŞTİRİP OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Görüntülerin devamında bir apartman boşluğuna giren şüpheli orada kıyafetlerini değiştirip mini etek giydi, ardından da bir taksiye binip olay yerinden kaçtığı görüldü. Görüntüdeki kişinin bir kadın olduğunu gören polis ekipleri çalışmayı derinleştirdi.

        TETİKÇİNİN KİMLİĞİ SAPTANDI

        İncelenen kamera görüntülerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda kimliği tespit edilen saldırganın 23 yaşındaki Esra T. olduğu belirlendi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Olay yerinden korsan taksiye binerek kaçtığı belirlenen Esra T. Küçükçekmece’de gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri yapılan Esra T. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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        #istanbul
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