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        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı

        İstanbul Fatih'te bir bankadan para çeken iş insanı M.A.Y., hırsızların saldırısına uğradı. Otoparkta yaşanan olayda iş insanının 110 bin doları gasp edildi. Dehşet anları kameraya yansırken, kimlikleri belirlenen şüpheliler özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:13 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:21
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          Fatih'te bankadan para çektikten sonra otomobiliyle otoparktan çıkmaya hazırlanan iş insanı, silahla tehdit edilerek yanında bulunan 110 bin doları gasbedildi.

        • 2

          DHA'nın haberine göre parayı alarak kaçan 5 şüpheli özel harekât polislerinin katıldığı operasyonla yakalandı. İş insanına gasp güvenlik kameralarına yansıdı.

        • 3

          GASP ANINI GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

          Fatih'te 16 Mart Cumartesi saat 14.30 sıralarında bankadan para çeken iş insanı M.A.Y. (47), otoparkta bıraktığı otomobilini almak isterken, motosikletle gelen iki şüphelinin saldırısına uğradı. Şüpheliler silahla tehdit ederek iş adamının 110 bin dolarını gasbederek olay yerinden kaçtı.

        • 4

          Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, gasp anının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. Görüntülerde otomobiline binmeye hazırlanan M.A.Y.'nin yanına yaklaşan iki kişinin, bir süre mücadele ettikten sonra paraları alarak kaçtıkları görüldü.

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          İSTANBUL VE SAKARYA'DA OPERASYON YAPILDI

          Polis önce şüphelilerin kaçtığı motosikletin plakasını tespit etti. Motosikletin, 27 Aralık 2023 tarihinde Eyüpsultan'da çalındığı belirlenirken şüphelilerin de kimlikleri tespit edildi.

        • 6

          İncelemeler sonucunda, Özel harekât polislerinin de katılımıyla İstanbul ve Sakarya'da daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; şüpheliler Zeynel A.B. (22), Orhan B. (33), Fuat T. (23), Yunus E.T. (22), Merve T. (22) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 9 milimetre tabanca ele geçirildi.

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          Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Zeynel A.B., Fuat T., Yunus E.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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