İş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile evlendi
87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile dünyaevine girdi
Giriş: 24.12.2024 - 21:09 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:58
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Koç Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, 87 yaşında dünya evine girdi. Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikâh Dairesi'nde evlendi.
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İnan Kıraç'ın evlendiği Emine Alangoya yaklaşık 52 yıl, Koç Holding’in finans grubunda çalışan bir isim ve şu anda da İnan Kıraç’ın geçen yıl kurduğu yeni vakfın genel müdürlüğünü yapıyor.
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