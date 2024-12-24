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        Haberler Magazin İş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile evlendi - Magazin haberleri

        İş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile evlendi

        87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, Emine Alangoya ile dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 21:09 Güncelleme: 24.12.2024 - 22:58
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          Koç Holding’in eski yöneticilerinden İnan Kıraç, 87 yaşında dünya evine girdi. Kıraç, 75 yaşındaki Emine Alangoya ile Büyükçekmece Nikâh Dairesi'nde evlendi.

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          İnan Kıraç'ın evlendiği Emine Alangoya yaklaşık 52 yıl, Koç Holding’in finans grubunda çalışan bir isim ve şu anda da İnan Kıraç’ın geçen yıl kurduğu yeni vakfın genel müdürlüğünü yapıyor.

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