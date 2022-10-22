İş güvenliği uzmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur?

İş Güvenliği Uzmanı Nedir, Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur? İSG İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları Neler, Hangi Bölümden Mezun Olmak Gerekli?

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzmanı gün geçtikçe popüler mesleklerden biri haline gelmiştir. Pek çok kişi iş güvenliği uzmanı olmak ister. Peki iş güvenliği uzmanı nasıl olunur? Bu mesleğe adım atabilmek için öncelikle gereken eğitimlerin tamamlanması gerekir. Söz konusu eğitimler “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü” tarafından yetki verilen eğitim kurumlarınca düzenlenmektedir. Bu eğitimler belli dönemlerde gerçekleştirilmektedir. Siz de bulunduğunuz bölgede bu eğitimleri veren kurumlardan birinde eğitimi alıp sonrasında “İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü” tarafından gerçekleştirilen sınavlara katılıp başarılı olursanız “İş Güvenliği Uzmanı belgesi” alabilirsiniz. Bu belge mesleği yapabilmek için ilk adım niteliğindedir.

İş Güvenliği Uzmanı Olmak İçin Ne Mezunu Olmak Lazım?

Her isteyen kişi iş güvenliği uzmanı olamaz. Bu meslek için bazı gereklilikler vardır. İş güvenliği uzmanı olmak için ne mezunu olmak lazım? Sorusunun yanıtı bu gerekliliklerden biridir. Mimarlık ve mühendislik fakültesinden mezun olanlarla fizik, kimya, biyoloji mezunlarıyla teknik öğretmenler iş güvenliği uzmanı olabilirler.

Lise Mezunları İş Güvenliği Uzmanı Olabilir mi?

İş güvenliği uzmanı olabilmek için belli mezuniyet gereklilikleri vardır. Yine de lise mezunları iş güvenliği uzmanı olabilir mi? Sorusu çok çok kişi tarafından sorulmaktadır. Ancak maalesef lise mezunları iş güvenliği uzmanı olamaz. İş güvenliği uzmanı olabilmek için üniversitelerin belli bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanı Sertifikası Nasıl Alınır?

İş güvenliği uzmanı sertifikası olmadan iş güvenliği uzmanı olarak çalışmak mümkün değildir. Peki iş güvenliği uzmanı sertifikası nasıl alınır? “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü” tarafından eğitimler sonrasında gerçekleştirilen sınavlardan başarılı olmak gerekmektedir. Eğitimler “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü” ile anlaşmalı olan kurumlarda gerçekleştirilmektedir. Sınava girebilmek için bu eğitimlerin başarı ile tamamlanması gerekir. Sınavlardan başarılı sayılabilmek için 100 üstünden asgari 70 puan almak gerekmektedir. Sınav 100 sorudan oluşmakla beraber, yanlışlar doğruları götürmez. İlk sınavdan başarısız olan adaylar bir sonraki sınava girebilirler.