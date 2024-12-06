İş Girişim, TatilBudur'daki payını artırdı

TatilBudur'un yüzde 24.06 oranındaki hissesi 1 milyar 66 milyon TL bedel ile İş Girişim Sermayesi'ne devredildi.

Bu devir ile İş Girişim Sermayesi'nin TatilBudur'daki payı yüzde 64,15 oranına ulaştı.

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İş Girişim Sermayesi Genel Müdürü Kubilay Aykol, hisse devriyle birlikte, Bankanın girişim sermayesi yatırım kolu olan İş Girişim Sermayesi'nin, sektörün önemli oyuncularından olan Tatilbudur'da çoğunluk pay sahibi olduğunu, şirketin gelişimine ve büyümesine aktif olarak katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Aykol, bu adımın aynı zamanda İş Bankası'nın önceliklendirdiği sektörler arasında yer alan turizm alanındaki hedefleriyle de örtüştüğünü ifade etti.

TatilBudur CEO'su Onur Otruş da bu gelişmenin heyecan verici olduğunu belirtirken, hisse devrinin, emin adımlarla büyümek için de önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Otruş "İş Girişim Sermayesi ile 10 yıldır uyum içerisinde markanın gelişimi için beraber yol alıyoruz. Yeni gelişmelerin bize, ortak hedefler dahilinde daha çok hareket alanı yaratacağına inanıyoruz. TatilBudur olarak seneyi yüzde 40'ın üzerinde bir büyüme ile kapatacağız. Bu da sektör dinamiklerinde önemli bir oran demek. 2025'e girmeden gerçekleşen bu değişimin sektördeki konumumuzu pekiştirmek, büyüme stratejilerimizi hızlandırmak ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak için önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.