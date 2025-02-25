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        Haberler Ekonomi Enerji İş Enerji, Ateş Çelik'e Ortak Oluyor - Enerji Haberleri

        İş Enerji, Ateş Çelik'e Ortak Oluyor

        Ateş Çelik'in ortak kontrolünün; İş Enerji ile Maxis Girişim Sermayesi yönetimindeki Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Türkiye Yeşil Finans Projesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınmasına yönelik başvuru tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 16:29 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:29
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        İş Enerji, Ateş Çelik'e Ortak Oluyor
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        Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10 yılı aşkın süredir Türkiye'de yerli rüzgar türbini kulesi üretimi alanında faaliyet gösteren Ateş Çelik'in ortak kontrolünün; İş Enerji ile Maxis Girişim Sermayesi yönetimindeki Temiz Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Atlas Büyüme Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Türkiye Yeşil Finans Projesi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından devralınmasına yönelik başvuru tamamlandı.

        Enerji sektörüne yeni bir soluk getirmesi amaçlanan ortaklığın, yerli üretime destek olarak Türkiye'deki rüzgâr türbini üretim kapasitesinin artırılmasını sağlaması planlanıyor.

        2013 yılında rüzgar türbinleri için cıvata, somun ve bağlantı elemanları üretmek amacıyla kurulan Ateş Çelik'in bugün 1.500 MW kurulu gücün ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşmış durumda olduğu belirtildi.

        İş Bankası Grubu'nun bir parçası olarak 2022 yılında kurulan ve kısa sürede 1000 MW üzeri bir kurulu gücü portföyüne katan İş Enerji ile tesis edilmesi planlanan bu ortaklık neticesinde stratejik iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor.

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