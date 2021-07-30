İş dünyasından yeşil seferberlik!

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Türkiye, bir yandan orman yangınlarını söndürmek için seferber olurken, bir yandan da yanan bölgeleri tekrar yeşillendirmek için çalışmalar başlıyor.

Farklı bölgelerde devam eden yangın ile mücadele çalışmaları kapsamında harekete geçen bir çok kurum, yangının yaralarını sarmak üzere destek mesajları paylaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Hisarcıklıoğlu, yanan ormanları eski haline kavuşturmak üzere 5 milyon TL destek verdiklerini duyurdu.

Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Birlikten güç ve umut doğar. Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon TL destek veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

'DAHA YEŞİL BİR TÜRKİYE'Yİ HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), yangınlarda kaybedilen ormanlık bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için yeşil seferberlik başlattı.

TİM'den yapılan açıklamada, ihracatçılar yangında zarar gören orman bölgelerinde geleceğe nefes olacak fidanları toprakla buluşturmaya davet edildi.

Ağaçlandırma seferberliğiyle ilgili değerlendirmede bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Gelecek nesillere miras bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye’yi hep beraber inşa etmek için ihracatçılarımızı yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık bölgelerde fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz. TİM olarak, 100 bini aşkın ihracatçılarımız adına yeşil büyümeye, yeşil geleceğe odaklanmış cennet vatanımızda ağaçlandırma seferberliği başlatıyoruz. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir dünya, temiz bir atmosferdir" dedi.

100 BİN FİDAN BAĞIŞLADI

Orman yangınlarında zarar gören alanları tekrar yeşillendirmek için harekete geçen Türk Telekom, Antalya’nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde çıkan yangınlarda yok olan ormanlarımıza yeniden hayat vermek için grup şirketlerindeki çalışanları, bayileri ve tüm iş ortakları adına, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 100 bin fidan bağışladığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, "Geleceğimiz ve nefesimiz olan ormanların yeniden canlanmasına katkıda bulunmak için Türk Telekom Grubu çalışanlarımız, bayilerimiz ve tüm iş ortaklarımız adına fidan bağışı gerçekleştirdik. Bu vesile ile tüm kişi ve kurumlarımızı, yangınlarda zarar gören bölgelerdeki doğal hayatı tekrar canlandırmayı amaçladığımız bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom çalışanlarının gönüllülük esası ile bir araya gelerek oluşturdukları, Türk Telekom Arama ve Kurtarma Ekibi (TTAKE) de AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda yangınla mücadele etmeye destek oluyor.

EKİPLERİ ÜCRETSİZ TAŞIYACAK

Antalya merkezli havayolu SunExpress, başlattığı kurum içi yardım kampanyası ile battaniye, yastık, gıda, hijyen kiti, giysi, çocuk bezi, dezenfektan, mutfak malzemeleri ve mama gibi ihtiyaç duyulan pek çok malzemeyi tedarik ederek Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yardım kampanyasına destek verdiğini duyurdu.

Şirketin, Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangından etkilenen bölgeye gönderilecek kargoları ve bölgede çalışma yürüten ekip ve afet uzmanlarını ücretsiz taşıyacağı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, SunExpress yangından etkilenen bölgelere uçuşu olan yolcuların biletleri için ücretsiz değişiklik ve açığa alma hakkı sunuyor.

TMB'DEN FİDAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Yangınların tahrip ettiği bölgelerin tekrar yeşillendirilmesine destek veren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyeleri fidan bağışı kampanyası başlattı.

Orman yangını ile mücadele eden çalışanlara ve vatandaşlara tüm Türkiye’nin minnet borcu olduğunu ifade eden TMB Başkanı M. Erdal Eren, "Gelecek nesillerden ödünç aldığımız doğamızı korumak, özellikle ülkemizin yanan akciğerlerini yeniden hayata döndürmek hepimizin ortak görevi. Üyelerimiz ile birlikte bu sorumluluk bilinciyle fidan bağışı kampanyamızı başlattık. Tüm Türkiye’nin birlik içinde yanan bölgeleri eski haline getirmek için çalışacağına gönülden inanıyoruz" dedi.

YARDIM MALZEMELERİ YOLA ÇIKTI

Perakende şirketi Migros da, orman yangınları ile mücadele kapsamında harekete geçen kurumlar arasında yer aldı.

Migros'tan yapılan açıklamada, yangınlarda zarar görenler için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kurtarma Ekipleri ile koordineli olarak ihtiyaç malzemelerinin gerekli tüm bölgelere teslim etmek üzere yola çıkartıldığı bildirildi.