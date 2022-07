İş dünyasından 15 Temmuz mesajı

HABERTURK.COM / AA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla iş dünyası temsilcileri mesajlar paylaştı.

Paylaşılan mesajlarda, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yaralarını hızla saran Türk ekonomisinin her geçen yıl yeni rekorlar kırdığı vurgulandı.

İş örgütleri ve sektör temsilcileri, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptıkları açıklamalarda milli birlik ve beraberlik mesajları verdi.

DEİK: 'TÜRKİYE DAİME BÜYÜMEYİ BAŞARDI'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin milli iradesini ve demokrasisini hedef alan FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin üzerinde tam 6 yıl geçtiğini belirterek, o kara gecede Türk milletinin tek vücut olarak darbeci zihniyetin karşısında dimdik durduğunu ve ülkeyi sekteye uğratmak isteyenlere geçit vermediğini söyledi.

Olpak, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya yaklaşırken, Türkiye'nin bugüne kadar nice badireler atlattığını ve ülkemizin en kötü zamanlardan dahi güçlenerek çıktığının bilincindeyiz. Hain darbe girişimleri, dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılar, küresel salgınlar ve hiç istemediğimiz savaşlara rağmen Türkiye daima büyümeyi başardı. İhracatta her yıl yeni rekorlar kıran, sanayisine güç katan ve genç nüfusuyla istihdamını artıran Türkiye, demokrasiden ve milletinden aldığı güç ile büyümeye, küresel ticarette ilerlemeye devam ediyor" dedi.

TOBB: 'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EKONOMİLER ARASINDA YER ALMASINI BİRLİKTE SAĞLAYACAĞIZ'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin, 15 Temmuz 2016 gecesi, gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyeceğini gösterdiğini belirterek, "Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini birlikte çalışarak sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, her zaman demokrasinin, milletin ve devletin yanında olduklarını vurguladı.

Hisarcıklıoğlu, "15 Temmuz hem Türkiye siyaseti hem de Türkiye ekonomisi için tarihi bir stres testi oldu. Milletin dirayetiyle bu test başarıyla geçildi. FETÖ kaynaklı bu hain darbe girişiminin ortaya çıkmasıyla birlikte, TOBB ve oda-borsa camiası olarak tepkimizi ilk anda ortaya koyduk. Darbe girişimine karşı ilk harekete geçen, ilk inisiyatif alan meslek örgütü olduk. Türk iş dünyası olarak, aynı ruh, aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını ve lider ülke haline gelmesini hep birlikte çalışarak sağlayacağız" dedi.

TÜRKONFED: 'ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜKLE MÜCADELENİN YOLU HAKİKATİN GÜÇLENMESİNDEN GEÇİYOR'

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "15 Temmuz bir kez daha göstermiştir ki örgütlü kötülükle ancak hakikatin yayılması, güçlenmesiyle mücadele edebiliriz. Bunun yolu da her bireyin aktif bir yurttaş olmasından geçmektedir. Artık hepimiz bireysel hayatlarımız, bireysel kariyerlerimiz, bireysel huzur ve mutluluğumuz kadar memleketimizin geleceğini, huzurunu ve mutluluğunu da düşünmeli, ortak geleceği kurmalıyız. Bunun için de başta şiddet olmak üzere her türlü ayrımcılıktan, nefret söyleminden uzak durma sorumluluğuyla hareket etmeli, özgürlükleri bütüncül olarak savunmalı, ortak hayaller ve ortak umutlar etrafında uzlaşıyı, birlikteliği farklılıklarımızla inşa etmeliyiz. Bu da ancak bütün farklı aidiyetlerimiz, kimliklerimiz, tercihlerimizin bir arada olabildiği, her birimizin kendini var hissedebileceği bir ortamda mümkündür" ifadeleri yer aldı.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamada, "Sosyal, laik ve demokratik hukuk devletini yeniden inşa etmiş, hukukun üstünlüğüne inancı artırmış ve güçlü bir toplumsal dönüşümü başarmış bir Türkiye hayaliyle Cumhuriyet değerlerini ve evrensel demokratik ilkeleri savunuyor, aktif birer yurttaş olmanın bilinciyle bu süreçte üzerimize düşen sorumlulukları fazlasıyla yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz" mesajı yer aldı.

TÜSİAD: 'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE DAYALI BİR TÜRKİYE İÇİN EMEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD), 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısı ile yapılan açıklamada, "Altı yıl önce yaşanan hain darbe girişimini demokrasiye sahip çıkmak için yaşamlarını ortaya koyarak engelleyen güvenlik güçlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz" denildi.

TÜSİAD'ın açıklamasında, "Laik, sosyal, hukuk devleti anlayışı ile demokratik kurumlarımızın, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi, yaşamlarını ortaya koyan vatandaşlarımıza duyduğumuz minnetin en somut ifadesi olmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde, TÜSİAD olarak, demokratik kurum ve kuralları güçlü, hukukun üstünlüğüne dayalı bir Türkiye için emek vermeye ve bu yönde atılacak adımlara destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz" mesajı verildi.

İTO: 'İSTANBUL İŞ DÜNYASI DARBECİ ZİHNİYETE GEÇİT VERMEDİ'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şekib Avdagiç, "FETÖ'cü darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesi bizi gaflete düşürmemeli, 'Artık bundan sonra bir şey olmaz' rehavetine kapılmamalıyız. Geçen 6 yılda yurt içinde ve yurt dışında şahit olduğumuz olaylar bunun ispatıdır. Herkes şunu bilsin ki, İstanbul iş dünyamız nasıl darbeci zihniyete geçit vermediyse, bu zihniyetin artıklarına da yaşam hakkı tanımayacak, onlara karşı daimi bir teyakkuz halinde bulunacaktır" dedi.

15 Temmuz ruhu yaşadıkça Türkiye'nin geleceğinin dünden daha parlak olacağını belirten Avdagiç, "Ancak bize göre hain çetelere, hain darbecilere, hıyanet ve delalet içinde olanlara karşı asil milletimizin direnişi bitmemiştir. Bitmeyecektir de. 21'inci yüzyılı Türk asrı yapma ülküsünün gerçekleşmesi için iş dünyası olarak 'işimizin başında' nöbetteyiz" diye konuştu.

İSO: 'TÜRKİYE'NİN KALKINMASI İÇİN EN İYİ YOL DEMOKRASİ YOLUDUR'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında demokrasiye canları pahasına sahip çıkan Türk milletinin kahramanlığından bahsederek, bu girişimin ekonomiye etkilerine değindi.

Türkiye ekonomisinin, ekonomik aktivitesini o dönemde hiçbir şekilde yitirmeyerek çok zor bir testi başarıyla geçtiğini vurgulayan Bahçıvan, "Bunun yanı sıra hiç vakit kaybetmeden alınan tedbirlerin, piyasalarda olumsuz bir hava oluşmasını engellediğini hatırlatmak istiyorum. Türk finansal sistemi de darbe girişimi sonrası ilk çalışma gününden itibaren sağlıklı ve etkin şekilde, sorunsuz çalıştı." şeklinde konuştu.

Bahçıvan, başta sanayi olmak üzere özel sektörün sahip olduğu tecrübeyle darbe girişiminden sonra büyük bir dirayet göstererek Türk milletine karşı sorumluluğunu yerine getirdiğini kaydederek, "Sanayiciler olarak geçen 6 yılda ekonomik büyümemize her zaman en güçlü katkıyı verdik. Darbe girişimi sonrasında sergilenen birlik ve beraberlik, hepimize ne kadar güçlü olduğumuzu bir kere daha hatırlattı. İş dünyası olarak hep şuna inandık, Türkiye'nin kalkınması, ekonomimizin gelişmesi için en iyi yol demokrasi yoludur" dedi.

ATO: '15 TEMMUZ'DAKİ KAHRAMANCA DİRENİŞ EKONOMİ CEPHESİNDE DEVAM EDİYOR'

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz'un Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Demokrasimize, birliğimize, dirliğimize ve ekonomimize yönelik saldırılara karşı demokrasi nöbetimiz sonsuza kadar sürecek" ifadesini kullandı.

15 Temmuz'da Türkiye'nin istikbaline ve istiklaline kastedilmeye yeltenildiğini hatırlatan Baran, "15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği kahramanca direniş, ekonomi cephesinde yatırım, üretim, istihdam, ihracat seferberliğiyle devam ediyor. 15 Temmuz'da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü uğruna, demokrasi uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Tarihimizin en alçak ihanet girişimine göğüslerini siper ederek geçit vermeyen gazilerimizden de Allah razı olsun. O gece demokrasi için, bağımsızlık için, özgürlük için, vatanımız için, milletimiz için canları pahasına sokakları, meydanları doldurarak ülkemize sahip çıkan kahramanlarımızın aziz hatırası sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

ASO: 'TÜRK HALKI BÜTÜN DÜNYAYA ÖRNEK OLDU'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, 15 Temmuz'da milletin, demokrasinin ve seçilmişlerin yanında olduklarını belirterek, "Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik" ifadelerini kulandı.

Özdebir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında 15 Temmuz'da Türkiye'ye yapılan hainliği hiçbir zaman unutmayacaklarını vurguladı.

Özdebir, "Türk halkı, milletin iradesinden başka hiçbir iradeyi kabul etmediğini ve etmeyeceğini göstererek, bütün dünyaya örnek olmuştur. Türk milleti demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bu girişimi gerçekleştiren hainleri hiçbir zaman unutmayacak ve bu millet hainlere daima dersini verecektir. Biz ASO olarak 15 Temmuz'da milletimizin, demokrasimizin ve seçilmişlerimizin yanında olduk. Bu hainlerin devletin içinden temizlenmesinin yanı sıra iş dünyasından da temizlenmesi için büyük çaba gösterdik. Bu çabalarımızı sürdürmeye de devam edeceğiz" dedi.

ASKON: 'KAOS ORTAMINA RAĞMEN HIZLI TOPARLANDIK'

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise 15 Temmuz'da Türkiye üzerinde farklı emelleri bulunan hain zihniyetler tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimine karşı verilen mücadele sayesinde büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü söyledi.

Aydın, darbe girişiminin ekonomiye verdiği zarardan bahsederek, döviz kurlarının artmasından, turizm gelirlerindeki düşüşten, kredi notlarının düşürülmesinden, yatırımların gecikmesinden, istihdamdaki yavaşlamadan ve risk primindeki artıştan bahsetti.

Orhan Aydın, "Bütün bu kaos ortamına rağmen devletimizin ve milletimizin dirayetli duruşu, özel sektör ve STK'ların destekleriyle 6-7 ay gibi kısa bir sürede toparlandık ve yüzde 7'lere ulaşan büyüme rakamlarını yakalayabildik" diye konuştu.

İSTİB: 'EKONOMİK SAVAŞ DA EN KISA SÜREDE KAZANILACAK'

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomi ayağının hiç bitmediğini belirterek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye aleyhine art arda yaptığı açıklamaları anımsattı.

Türkiye'nin tüm olumsuzlukları püskürterek 2016'nın üçüncü çeyreğinin ardından büyümesini sürdürdüğünü dile getiren Kopuz, son aylarda enflasyon ve hayat pahalılığı gibi sıkıntılar sonrası asgari ücrete yüksek zamlar yapıldığını bildirdi.

Kopuz, "Enflasyonist ortamın durdurulması için de tedbirler alınmaktadır. İnşallah en kısa zamanda bu mücadele başarıyla sonuçlanacak ve demokrasi kavgamız gibi ekonomik savaşımımız da kazanılacaktır" açıklamasında bulundu.

EBSO: 'DESTANSI BİR MÜCADELE VERİLDİ'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, "Hain bir girişim karşısında, kurum ve kuruluşları ile birlikte kenetlenen milletimiz, o kara gün destansı bir mücadele verdi. Benzer bir mücadele içerde ve dışardaki düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşı’nda da verilmiş, kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bir olmanın en şanlı, en unutulmaz örneği sergilenmişti" diye konuştu.

Bu hainliğin büyük dersler barındırdığını da vurgulayan Yorgancılar, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz dehası, vatan sevgisi ve liderliği sayesinde yokluktan var ettiği, harcını çok iyi kardığı emaneti laik Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileriye taşımak, hain emellere fırsat vermemek, yeni nesli akıl ve bilimin ışığında yetiştirmek için 15 Temmuz hain girişimi çok büyük dersler barındırmaktadır" dedi.

Türkiye’nin her dönemin parlayan yıldızı olduğunu belirten Yorgancılar, "Mücadeleden aldığımız dersler doğrultusunda, dünyadaki değişimi ve dönüşümü doğru analiz ederek ülkemizi geleceğe taşıyacak stratejik adımları atmak için geç kalmamalıyız. Türkiye, coğrafi avantajı ve sahip olduğu potansiyeli ile her dönemin parlayan yıldızıdır. Bugün yanlış politikalar sonucu ilk 20 ekonominin dışında kalmış olsa da, belirlediği ilk 10 büyük ekonomi hedefi için atacağı kararlı adımlarla yıldızını parlatmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

TESK: 'KURTULUŞ SAVAŞI RUHU HER ZOR DURUMDA ORTAYA ÇIKAR'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla birer mesaj yayınladı.

Esnaf ve sanatkarlar olarak yapılan saldırıya karşı dik duruş sergilediklerini vurgulayan Palandöken, "Biz esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman milli iradenin ve demokrasinin yanında olduk. Bu vatan için her zaman elimizi taşın altına koyduğumuz gibi, 15 Temmuz günü de darbe girişimine karşı çıkarak devletimizin yanında olduk. Milli iradeyi korumak ve devam ettirmek adına TESK olarak 51 üyemizi de ebedi yolculuğa uğurladık. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, o ruh her zor durumda ortaya çıkar. Demokrasi ve cumhuriyet için bunca zorlukları aşan bu millet, özgürlüğü için gerekirse gözünü kırpmadan can verir. Ülkemize bu tür saldırıları yapanlar iyi bilsinler ki Türk milleti her zaman demokrasinin ve cumhuriyetin bekçisidir" dedi.

TŞOF: 'TÜRK MİLLETİ İRADESİNE KARŞI YAPILAN SALDIRILARI KABUL ETMEDİ'

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da Türk milletinin 15 Temmuz 2016 günü milli iradeyi yıkmak, demokrasinin geçerliliğini ortadan kaldırmak ve Cumhuriyetin işleyişine darbeyle son vermek için bir teşebbüste bulunanları genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle destan yazarak engellediğini anımsattı.

Türk milletinin hiçbir zaman iradesine karşı yapılan saldırıları kabul etmediğini, canı pahasına ve demokrasi uğruna vatanını savunduğunu belirten Apaydın, "Şoför camiası olarak bu saldırının karşısında yer alarak, ülkemiz adına elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti gösterip, devletin ve milli iradenin yanında yer aldık. Ülkemize her zaman bu şekil saldırılar olacaktır. Mühim olan bu saldırıları milli bir duruş sergileyerek bertaraf etmektir. Ülkemiz üstünde kötü emelleri olanlar iyi bilsinler ki bu millet demokrasi ve cumhuriyet uğruna çok bedeller ödemiştir. Yapılan saldırılar karşısında sert şekilde karşılık vermeyi bilir" ifadelerini kullandı.

İMSAD: 'DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN KENETLENEREK ÇALIŞMALIYIZ'

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla yayınladığı açıklamada, 15 Temmuz’un yakın tarihin dönüm noktalarından biri olduğunun altını çizdi.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, "Ülkemizin bütün kesimlerinin cumhuriyetimizi, demokrasimizi savunduğu 15 Temmuz, birlik ve beraberliğin değerini hepimize bir kez daha derinden hissettirdi. Demokrasi mücadelesinden güçlenerek çıkan toplum olarak, bundan sonra da her türlü engeli el ele vererek aşacağına inancımız tamdır. Her alanda kararlı, sabırlı ve disiplinli bir şekilde çalışarak daha ileri gitmek ve çağdaşlık yolunda ilerlemek hepimizin görevidir. Daha güçlü ve gelişmiş bir Türkiye için kenetlenerek değer yaratmaya devam etmeliyiz" dedi.

KONUTDER: '16 TEMMUZ SABAHI KEPENKLER HİÇ KAPANMADI'

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısı ile paylaştığı mesajında, "Ülkemize, milletimize ve milli irademize alçakça kasteden hain darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz 2016, ülke tarihimize kara bir leke olarak geçmiş olduğu kadar kutlu bir direniş öyküsünün yazıldığı müstesna bir gündür. 15 Temmuzlar, yaşananlardan ders çıkarmaya, ülkemizi hedef alan şer odaklarına karşı diri olmanın gerektiğini hatırlamaya ve her zamankinden daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu idrak etmeye vesiledir" dedi.

Elmas, tüm Türkiye'nin tek vücut olarak verdiği bu büyük sınavın üzerinden tam 6 yıl geçtiğini kaydederek, "16 Temmuz sabahında, bu saldırı milli irademize olduğu kadar ekonomimizi de hedef aldığı bilinciyle tüm olanlara inat açtığımız kepenkler hiç kapanmadı. Tüm ülke olarak sürdüğümüz tarlalarda hasatlarımızı yaptık, fabrikalarımızda üretim hiç durmadı" ifadelerini kullandı.