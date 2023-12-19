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        Haberler Ekonomi Girişimcilik İş Bankası’ndan startuplara özel kredi kartı - Girişimcilik Haberleri

        İş Bankası’ndan startuplara özel kredi kartı

        Startup şube konseptini hayata geçiren İş Bankası, Dünya'da da ilk kez ücretsiz bulut kullanım hakkı sunan kredi kartını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:31
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        İş Bankası'ndan startuplara özel kredi kartı
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        Startup şube konseptini hayata geçiren İş Bankası, startup’lara özel Maximiles Business Startup Kredi Kartı’nı hayata geçirdi.

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Ekim ayında düzenlenen Workup Demo Day etkinliğinde ekosisteme duyurduğu Maximiles Business Startup Kredi Kartı’na ilişkin yaptığı açıklamada, startupların hayatını kolaylaştırmak ve işlerine odaklanarak hem büyümelerinin hem de katma değer yaratmalarının önünü açmak için yeni ürün ve hizmetler geliştirdiklerini vurguladı.

        Maximiles Business Startup Kredi Kartı’nın dünyada örneği olmayan bir ürün olduğunu paylaşan Aran, “Yaptığımız araştırmalara göre, startuplara en yüksek maliyeti yaratan kalemin teknoloji harcamaları olduğunu gördük. Buna özel bir avantaj sağlamak istedik ve dünyada en çok tercih edilen bulut işletim sistemi AWS ile özel bir anlaşma yaptık. Bu sayede dünyada AWS ücretsiz bulut kredisi erişimi sunan ilk kredi kartını girişimcilerimizle buluşturduk” dedi.

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        AWS Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın ise, "AWS olarak, dünya çapındaki veri merkezlerinden 200’ün üzerinde tam özellikli hizmet sunan bulut platformuyuz. Türkiye’deki startupları büyüme yolculuklarında desteklemeye devam etmek istiyoruz. Bu doğrultuda İş Bankası ile yaptığımız iş birliğinin startupların hayatını kolaylaştırmaya ve büyüme potansiyellerine daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

        200 MİLYON TL FİNANSMAN SAĞLADI

        Yapılan açıklamaya göre, bankanın startup’lara özel kartı ile AWS iş birliği ile ücretsiz bulut kredisine erişim sunuluyor.

        Ayrıca, Maximiles Startup Business Kart ile AWS bulut sistemlerinde ayrıcalıklı olacak İş Bankası müşterisi startuplar, ilk aşamada yalnızca İstanbul, İzmir ve Ankara’da yer alan Girişimcilik Şubeleri aracılığı ile bu karta başvurabilecekler. Maximiles Business Startup Kredi Kartı’na sahip startuplar henüz kullanmamışlarsa AWS’in ücretsiz cloud hizmetinden yararlanabilecekler.

        Girişimcilerin, Maximiles Business Startup Kredi Kartı ile harcamalarından mil ve puan kazanacakları, üye işyerlerindeki taksit ve özel fırsatlardan da yararlanabilecekleri belirtildi.

        Girişimcilik Şubeleri aracılığıyla bugüne kadar ülke girişimcilik ekosisteminin yüzde 15’ine ulaşan İş Bankası'nın, bu müşterilerine 200 milyon TL’yi aşkın finansman kaynağı sağladığı aktarıldı.

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