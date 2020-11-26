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Bankacılık sektörünün Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması ile uyumlu hale getirilmesini amaçlayan Sorumlu Bankacılık Prensipleri; hem sektörün sürdürülebilir gelecek inşasındaki rol ve sorumluluklarını belirliyor hem de sektöre her kademede ve her faaliyet alanında sürdürülebilirliği gözeten kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yaptığı değerlendirmede, Sorumlu Bankacılık İlkeleri’ne imza atarak, sürdürülebilir kalkınma ve küresel iklim hedeflerine yönelik çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceklerine dair taahhütlerini ortaya koyduklarını ifade etti.

Banka olarak ekonomiye, sürdürülebilir kalkınmaya ve topluma desteklerini daimi kılmak için, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini önemli bir unsur olarak gördüklerini belirten Bali, "Köklü kurumsal kültürümüze dayanan sorumlu bankacılık anlayışımızı, finansal büyüklüğümüzün ve tecrübemizin verdiği güvenle her geçen yıl daha da ileriye taşıyoruz. Bu çerçevede, 2012 yılından bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin taahhütlerini yerine getiriyoruz. Sorumlu bankacılık yaklaşımımıza yeni bir boyut kazandırarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin üyesi olmaktan ve Sorumlu Bankacılık İlkeleri’ne imza atmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sürdürülebilir kalkınma ve daha iyi bir gelecek hedefiyle, tüm dünyada küresel finansın üçte ikisini oluşturan bankacılık sektörü için yol haritası belirleyen Sorumlu Bankacılık Prensipleri, aynı zamanda geleceğin sürdürülebilir bankacılık sisteminin temel çerçevesini oluşturuyor. Bir anlamda bankacılık sektörünün 21'inci yüzyıl toplumu ve ekonomisindeki yerini tanımlayan ve şekillendiren prensipler toplumların sürdürülebilir ve refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında sektörün etkisini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Sorumlu Bankacılık Prensipleri uyum, etki ve hedef belirleme, müşteriler, paydaşlar, yönetişim ve kültür, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden oluşuyor.