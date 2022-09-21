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Türkiye İş Bankası, online alışveriş platformu Pazarama ile e-ticaretteki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Banka, bu kapsamda, doğrudan iştiraki Trakya Yatırım Holding üzerinden Pazarama’daki yatırımını büyütme kararı aldığını açıkladı

Yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Maximum Mobil uygulaması içerisinde yolculuğuna başlayan Pazarama, hem Maximum Mobil hem de pazarama.com internet sitesinde faaliyetine devam ediyor.

Pazarama, online alışveriş özelliğinin yanı sıra, kullanıcılarına araçtan inmeden akaryakıt ödemesine, online market siparişinden sinema bileti alımına ve ulaşım kartlarına para yüklenmesine kadar pek çok hizmet sunuyor.

Pazarama ekosisteminde ayrıca Pazarama Tatil markası üzerinden uçak bileti alımı ve otel rezervasyonu da yapılabiliyor.

'TİCARİ VE BİREYSEL KULLANICILARA ÇÖZÜMLER SUNACAĞIZ'

Pazarama Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, ekosistem anlayışı ile tüm paydaşları için yeni bir bakış açısı getiren dijital platform Pazarama’nın, kullanıcılarına sunduğu hizmetlere yenilerini eklerken, online alışveriş tarafındaki ürün sayısını, çeşidini ve hizmet kalitesini de artırarak kullanıcılarına sorunsuz online alışveriş deneyimi sunduklarını belirtti.

Kaygalak, “İçinde bulunduğumuz dijital çağın gereklilikleri ve müşterilerin beklentileri doğrultusunda bankamızın finansman ve ödeme çözümlerindeki gücünü e-ticaret alanındaki yetkinliklerimizle birleştirerek ilerliyoruz. Pazarama’daki iddiamızı gerçekleştirmek için tahsis edilecek kaynak ile hem ticari hem de bireysel kullanıcılarımızın memnuniyetini sağlayacak hizmetler ve çözümler sunmaya devam edeceğiz" dedi.