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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 3,3 trilyon TL’ye ulaştı - İş-Yaşam Haberleri

        İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 3,3 trilyon TL’ye ulaştı

        Türkiye İş Bankası, 2024 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın sonuna göre yüzde 35,5 artışla 3,3 trilyon TL'ye yükselterek "Türkiye'nin en büyük özel bankası" olmaya devam etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 16:56 Güncelleme: 13.02.2025 - 16:56
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        İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 3,3 trilyon TL'ye ulaştı
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        Ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 1,7 trilyon TL'si nakdi, 582,7 milyar TL'si gayri nakdi krediler olmak üzere 2024 yılsonu itibarıyla 2,3 trilyon TL'ye yükselen İş Bankası, yaygın dağıtım ağı, dijital temas noktaları, geniş ürün portföyü ve toplumun her kesiminden tasarruf sahiplerine sunduğu hizmetlerle toplam mevduat hacmini de 2,1 trilyon TL'ye yükseltti.

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2024 yılsonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, 100. Yılı geride bırakırken iklim değişikliği ile mücadele, yapay zekâ, kültür-sanat, eğitim, çevre, spor, bilim gibi birçok alanda büyük projelere ve iş birliklerine imza atmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle dedi:

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        "Büyük bir heyecan ve coşkuyla ikinci yüzyılımıza başlarken, her zaman bir finansal kuruluştan fazlası olduğumuzu ortaya koyarak ülkemize hizmet etmeye, ekonomik ve toplumsal gelişime destek olmaya, geleceğe taşınabilecek ve çocuklarımıza gururla bırakabileceğimiz kalıcı değerler yaratmak için sorumluluk almaya devam edeceğiz. Uluslararası piyasalarda ilk kez gerçekleştirdiğimiz 500 milyon ABD doları tutarındaki ilave ana sermaye nitelikli Eurotahvil ihracımızla da ikinci yüzyılımıza çok güçlü bir giriş yapmış olduk."

        Türkiye'den 2025 yılında yapılan ilk ihraç olma özelliğini taşıyan 500 milyon ABD doları tutarındaki işlemin kupon faiz oranı yüzde 9,125 olarak oluştu. Bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilmiş olan ilave ana sermaye nitelikli Eurotahviller arasındaki en düşük kupon faiz oranı ve en düşük prim ile sonuçlanan işleme 1,5 milyar ABD dolarına ulaşan talep geldi. Uluslararası piyasalarda Bankaya duyulan güvenin bir göstergesi olan bu işlemden önce Kasım ayında da Banka, toplam tutarı 1,1 milyar ABD doları olan 371 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sözleşmesi imzalamış ve böylece 2023 yılının aynı döneminde kullanmış olduğu krediyi yüzde 124 oranında yenilemişti.

        Küresel iklim senaryolarının yanı sıra ülkemizin sektörel dinamiklerine ve müşterilerinin yeşil dönüşüm sürecindeki ihtiyaçlarına odaklanarak karbonsuzlaşma rotalarını oluşturan Banka, 2024 yılında bir ilke daha imza attı ve Net Sıfır Bankacılık Birliği kapsamındaki karbon yoğun sektörlerin tümünde 2030 emisyon azaltım hedeflerini duyurdu.

        Tarım ve girişimcilik başta olmak üzere farklı alanlarda geleneksel banka şubelerinden ayrışan ihtisas şubelerini yaygınlaştıran Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yılında ülke için stratejik öneme sahip turizm sektörüne odaklanmak üzere ilk Turizm İhtisas Şubesi'ni de Antalya'da hayata geçirdi.

        2024 yılında toplam 45,5 milyar TL net kâr elde eden Bankanın özkaynak büyüklüğü 2023 yılsonuna göre yüzde 18,9 oranında artarak 318,3 milyar TL'ye ulaştı. Güçlü sermaye yapısını koruyan İş Bankası'nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 19,7 seviyesinde gerçekleşti.

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