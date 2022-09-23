İş Bankası'ndan 'Çalışan Destek Programı'

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Türkiye İş Bankası, "Çalışan Destek Programı”nı hayata geçirdiği. Bankadan yapılan açıklamada, programın çalışanlarının farklı alanlardaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek için “Odak Sensin” projesi kapsamında hayata geçirildiği kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ozan Gürsoy, hayata geçirdikleri proje ile çalışanların kendilerini iyi hissetmelerine, iş-yaşam dengelerini kurarak daha mutlu, fiziksel ve mental açıdan daha sağlıklı hale gelmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarını vurguladı.

Gürsoy, "Tüm faaliyetlerimizi hep insanı, çalışanlarımızı önceliklendiren bir tarzda yürütüyoruz. Çünkü çalışanlarımız bizim için kıymetli, önemli. Bunun için de onlara ihtiyaçları doğrultusunda her türlü desteği vermek için çabalıyoruz. ‘Odak Sensin’ ile mesai saatleri dışında da çalışanlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek, günlük hayatlarında bir sorunla karşılaştıklarında sadece bir telefon uzaklığında onlara yakın olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, program kapsamında şu hizmetler sunulacak:

• Psikolojik destek,

• Beslenme alışkanlıklarını düzenlemeye yardımcı olacak sağlıklı beslenme danışmanlığı,

• Sağlıkla ilgili sıkıntılar için tıbbi danışmanlık,

• Evde bakılan minik dostları için veteriner danışmanlığı,

• Sigara bırakmaya yönelik danışmanlık,

• Kas/iskelet sistemi sorunlarına yardımcı olabilmek için ergonomi danışmanlığı alacak ve egzersiz programları,

• Fiziksel sağlığı koruyabilmek, olası durumları erkenden fark edebilmek amacıyla farklı branşlarda tarama, kontrol programları.