HABERTURK.COM

Türkiye İş Bankası, Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi için Koç Üniversitesi ile iş birliği yaptı. İşbirliği İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın da katıldığı bir basın toplantısı ile duyuruldu. Bali, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devriyle ilgili hazırlıklar konusundaki soruya "Bu konu sanıldığı kadar orijinal bir değil, daha önce de gündeme gelmişti... Biz işimizde gücümüzdeyiz..." yanıtını verdi.

'İŞ BANKASI İLE DOĞRUDAN İLİŞKİSİ YOK'

Bali "İş Bankası’nın 25 bin kadar çalışan bir o kadar da emekli, dul ve yetim şeklinde üyeleri var. Çoğunluğu oluşturuyorlar. Bu yoğunluk çerçevesinde yönetim kurulunda üye sayısı itibari ile de çoğunluğu oluşturuyor. Yani karar alma mekanizmaları açısından oldukça açık, net ve şeffaf bir durum var. Diğer taraftan Atatürk’ün kuruluş sırasında koymuş olduğu kaynağın bugün ve kendi vasiyetlerinin bir gereği olarak CHP tarafından temsili söz konusudur ve geri kalanı da halka açıktır. Tartışma konusu olan hadise Atatürk paylarının kimin tarafından temsil edileceğidir. Dolayısıyla ne ana hissedarın mülkiyet haklarıyla ne bankanın performansıyla ne de bankanın iş yapma biçimiyle doğrudan bir ilgisi yoktur. Zannediyorum böyle bir cevap yeterlidir" ifadesini kullandı.

'BU TARTIŞMA ZANNEDİLDİĞİ KADAR ORİJİNAL DEĞİL'

Bu konunun çeşitli defalar gündeme geldiğini belirten Bali şunları söyledi: "2018 yılında yine bu tartışmaların açıldığı sırada kamuoyuna yaptığımız bir duyuru var. O duyuru da halen aynı şekilde geçerlidir... İlk defa gündeme gelen bir hadise de değildir. 1953 yılında çıkarılan bir kanunla CHP'ye ait malların kamuya devredilmesi sırasında hisselerin devri de söz konusu olup 10 yıl sonra Anayasa Mahkemesi tarafından o kanunun iptal edilmesi suretiyle tekrar CHP'ye geçmişti. 1981 yılında siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin düzenleme ile CHP'nin tüzel kişiliğinin sona ermesinin ardından yine hisseler Hazine'ye geçmiş ve bu süreç 1992'ye kadar devam etmişti. 1992-1997 arasında bu hisselerin hem CHP hem de Hazine tarafından temsil edildiği yıllar da olmuştu. Dolayısıyla zannedildiği kadar orijinal değil bu tartışma. Biz işimizde gücümüzdeyiz."

'CHP HİSSEDARLIĞININ İŞ YAPIŞ BİÇİMİMİZE ETKİSİ YOK'

İş Bankası, 17 Eylül 2018'de bankadaki Atatürk hisselerinin temsili konusundaki değerlendirmeler ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı. Bankanın çoğunluk hissesinin Munzam Sandık Vakfı'nda olduğu belirtilen açıklamada "CHP hissedarlığının iş yapış biçimi üzerinde etkisi yok. Atatürk hisselerinin oranı %28,09’dur. Atatürk hisselerinin mülkiyet ve temsilinin vasiyet, yasalar ve yargı çerçevesinde Türkiye İş Bankası tüzel kişiliğinden bağımsız olarak belirlenmiş olduğu açıktır. Atatürk hisselerinin geçmişten günümüze CHP ve Hazine tarafından birlikte ya da ayrı ayrı temsil edildiği durumlar olmuştur" denildi.