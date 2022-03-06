Türkiye İş Bankası, yastık altında tutulan fiziki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından devreye alınan Altın Tasarruf Sistemi içinde yer alıyor. Sistem kapsamında banka şubelerine gelen müşteriler altınlarını şubelere teslim ederek fiziki altınlarını kaydileştirebilecek
İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalar paralelinde, ilk olarak Haziran 2012 tarihinde başlayan "Şubelerde Altın Buluşmaları" yeniden hayata geçiriliyor.
Altın toplama faaliyeti kapsamındaki banka şubelerine fiziki altınlarını getiren müşteriler, uzman eksperlerce yapılacak değerlemeler sonucunda fiziki altınlarını hesaplarında kaydi olarak izleyebilecek.
Sistem içine giren altınların değerlemesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen hurda altın değerlemesinde kullanılan ve altının saflık derecesi olan asgari milyem değerleri baz alınacak.
İş Bankası, banka müşterilerinin faydalanabilmesi için yetkili kuyumcular aracılığıyla da fiziki altınlarını banka hesaplarına geçirebilecekleri sisteme çok kısa bir süre içerisinde entegre olacak.
Banka müşterileri, sisteme dahil edilen kuyumcular aracılığıyla Türkiye’nin her yerinden altınlarını haftanın her günü banka hesabına aktarabilecek. Müşteriler, böylelikle altınlarının değerlemesini güvenli bir şekilde yaptırabilecek ve beklemeden sistem içerisinde yer alan İş Bankası hesabına masraf ödemeden altınlarını kolaylıkla aktarabilecek.
Bankanın Altın Tasarruf Sistemi'ne dahil olan müşteriler, hem bankaya yatırdıkları altından gelir elde edecek hem de çalınma, kaybolma gibi risklerden korunacak. Sisteme giren banka müşterileri, ayrıca hesabındaki altınlarını başka yatırım aracına çevirme, altın hesabını teminat göstererek kredi kullanma gibi imkanlara da sahip olabilecek.
Bankadaki altın hesapları, ilgili yönetmelik gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında bulunuyor.
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