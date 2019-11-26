26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İş Bankası Genel Müdür Adnan Bali, açılıştaki konuşmasında, eğitim ve sporu bir arada barındıran satrancın hem çocukların analitik düşünme, sorunlara farklı açılardan bakma ve çözüm bulma yetilerini geliştirdiğini hem de disiplin kazanmalarını ve zamanlarını verimli değerlendirmelerini sağladığını söyledi.
Satrancı ülke geneline yaymanın yanı sıra kitlesel ve kolay erişilebilir hale getirmek amacıyla 2005'ten itibaren Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) ana sponsorluğunu üstlendiklerini dile getiren Bali, aynı yıl, Milli Eğitim Bakanlığının kararıyla, ilköğretim okullarında satrancın seçmeli ders olarak müfredata girmesinin ardından desteklerinin pekiştiğini ifade etti.
Banka olarak, toplumsal gelişime katkı sağlamak üzere üstlendikleri tüm projeleri uzun dönemli ve yaygın bir şekilde planladıklarının altını çizen Bali, şunları kaydetti:
"14 yılı geride bıraktığımız TSF ile iş birliğimiz kapsamında, ülkemizin dört bir yanında açtığımız satranç sınıflarının 25 bine ulaşması bunun bir göstergesi. Çabalarımızın çocuklarımız nezdinde karşılık bulduğunu, uluslararası alanda göğsümüzü kabartan başarılara imza atıldığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."
TSF Başkanı Gülkız Tulay da İş Bankasının desteğiyle geleceğe daha güçlü ilerlediklerini belirterek, satranç sporunun engel tanımadığını ifade etti.
Şampiyonalarda, turnuvalarda, olimpiyatlarda güçlü bir aile olarak mücadele ettiklerini anlatan Tulay, "Biliyoruz ki bizlerin yanında yol arkadaşlarımız, destek verenlerimiz, inananlarımız var. Bu konuda bize duyulan güven çok değerli. Satranç sayesinde birçok çocuğumuzun hayatına dokunduk. Ne mutlu ki bizler geleceğe daha da güçlenerek yürüyoruz. Birlikte daha nice başarılar elde edeceğiz." dedi.
Konuşmaların ardından sınıfın açılışı gerçekleştirilirken, Adnan Bali öğrencilerle satranç oynadı ve onlara satranç takımı hediye etti.
SPONSORLUK BAŞARIYI ARTIRDI
Öte yandan, İş Bankasının TSF'nin ana sponsorluğunu üstlendiği 2005'ten itibaren, yurt içinde ve yurt dışında satranç sporunda önemli başarılara imza atıldı.
Bu dönemde, 24 dünya şampiyonluğu, 30 dünya ikinciliği, 38 dünya üçüncülüğü, 68 Avrupa şampiyonluğu, 67 Avrupa ikinciliği, 55 Avrupa üçüncülüğü elde edildi.
Aynı süreçte Türkiye'deki lisanslı sporcu sayısı 30 binden yaklaşık 925 bine, satranç antrenörü sayısı 2 binden yaklaşık 86 bin 900'e, satranç kulüplerinin sayısı ise 600'den 2 bin 121'e yükseldi. Unvanlı sporcu sayısı ise 182 oldu.
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