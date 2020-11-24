43 yaşındaki Ünal, ateşinin düşmediği zamanlarda ise ağladığını ifade etti.



Oyuncu, "Virüsü tam olarak atlattım. Şu anda bulaştırıcı özelliği kalmadı. Testim pozitiften negatife döndü. Ama o geçirdiğim 20 günlük sürecin ve vücudumun atlattığı virüsün bende bıraktığı etkiler var. Akciğerim eski haline dönmedi. Bir süreç bu beklemem gerekiyormuş, enerjim yüksek ama gücüm eski halimde değil. Spor yaptığım zamanlar bunu hissediyorum." dedi.