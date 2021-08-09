"BUNU AÇIKLAMAK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz aylarda özel hayatı hakkında neden konuşmadığını anlatan Shayk, "Eski ilişkim tamamen benimle alakalı bir durumdur ve özeldir. Bunu açıklamak istemiyorum çünkü içimde yaşadığım şeyler. Bir çocuk yetiştirmekle çok meşgulüm. Eğer insanlar benimle ilgili yazmak isterlerse, yaparlar ama ben kendi hayatıma ve arkadaşlarıma odaklandım. Geri kalanı gürültü" demişti.